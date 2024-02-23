В США возбудили дела против нескольких российских олигархов

В Нью-Йорке, Вашингтоне и в американских штатах Флорида и Джорджия возбуждены дела против нескольких олигархов, включая Андрея Костина, главу второго по величине российского банка ВТБ.

Незадолго до второй годовщины российского вторжения в Украину Соединенные Штаты объявили о возбуждении судебных дел против нескольких российских олигархов. "Министерство юстиции как никогда ранее стремится пресечь незаконный поток денег, который подпитывает войну Путина, и привлечь к ответственности тех, кто продолжает его поддерживать", - заявил в четверг, 22 февраля, генеральный прокурор США. Он объявил о ряде мер, принятых его ведомством "для обеспечения судебного преследования" и "ареста активов" этих "важных для Кремля" российских "военных игроков".

В Нью-Йорке, Вашингтоне и в американских штатах Флорида и Джорджия возбуждены дела против нескольких олигархов, включая Андрея Костина, главу второго по величине российского банка ВТБ. Костина обвиняют, в частности, в отмывании денег и обходе санкций. Он владеет двумя яхтами, общая стоимость которых, по данным министерства юстиции США , составляет более 125 миллионов евро.

Представители Минюста также отчитались о результатах работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. По сообщению The Washington Post, на пресс-конференции было официально озвучено заявление о заочном обвинении Андрея Костина за нарушение санкций.

В США арестовали экс-совладельца банка "Открытие" и его пособника

Власти США задержали бывшего совладельца российского банка "Открытие" Вадима Беляева, который после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон, сообщил 22 февраля американский Минюст, уточнив, что вместе с ним задержан гражданин США Гэннон Бонд.

В сообщении министерства говорится, что Беляев и Бонд участвовали в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина, введенных в 2018 году. В частности, утверждает Минюст, они помогали следить за имуществом Костина в курортном городе Аспен в штате Колорадо и даже занимались подготовкой его продажи.

По данным властей, Костин приобрел дом в Аспене в 2010 году за 13,5 млн долларов (12,5 млн евро), но это имущество попало в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. По данным ведомства, глава ВТБ намеревался продать недвижимость за 12 млн долларов. Минюст США обвинил Костина заочно в нарушении ограничительных мер и в отмывании средств.

В 2018 году под санкции попали 38 имен из РФ

Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Костина 6 апреля 2018 года. Помимо него, в тот день в санкционный список внесли еще 37 российских бизнесменов, чиновников и компаний. В своем заявлении Минфин указал, что ограничения вводятся "в ответ на совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой". Костин тогда заявил, что "переживет отсутствие возможности посещать США".

Вадим Беляев уехал из России после того, как Центробанк санировал "Открытие" в августе 2017 года, уточняет агентство "РБК". В 2022 году банк был продан ВТБ.

США и ЕС ввели ряд санкций против Москвы с момента начала российской войны против Украине. В ответ на смерть Алексея Навального президент США Джо Байден объявил о новых "значительных" санкциях.

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