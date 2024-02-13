Власти США просят суд разрешить продать "яхту Керимова"

Содержание яхты Amadea, находящейся на Фиджи с апреля 2022 года, обходится властям в 600 000 долларов в месяц. По версии США, владелец судна - подсанкционный российский олигарх Сулейман Керимов, но это должен решить суд.

Министерство юстиции США попросило у суда разрешение продать суперяхту Amadea, которая, предположительно, принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху-миллиардеру Сулейману Керимову, пишет Bloomberg во вторник, 13 февраля, со ссылкой на судебные документы, поданные в окружной суд Манхэттена.

106-метровая яхта Amadea стоимостью 325 млн долларов была арестована на Фиджи по запросу США 14 апреля 2022 года в соответствии с санкциями, введенными после начала войны России против Украины. Американские СМИ писали, что на борту Amadea есть аквариум с живыми омарами, расписанное вручную пианино, бассейн и вертолетная площадка. Власти США утверждают, что ежемесячно платят 600 тысяч долларов за содержание яхты.

По данным, которые приводит Bloomberg, в эти ежемесячные выплаты из госбюджета входят 360 тысяч долларов на оплату экипажа, 75 тысяч долларов - на топливо для яхты и 165 тысяч - на техническое обслуживание, вывоз мусора и другие расходы. "Американские налогоплательщики не должны оплачивать содержание яхты, пока суд рассматривает вопрос о ее конфискации", - следует из документа, поданного в суд спустя почти два года после ареста яхты.

Конфискация возможна только после доказательства принадлежности яхты Керимову

Кто именно является владельцем яхты, должен решить суд. Бывший глава корпорации "Роснефть" Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями, утверждает, что яхта принадлежит ему. По данным Bloomberg, этот бизнесмен пообещал возместить 20 млн долларов, уже потраченных на содержание яхты, если она будет "ему" возвращена. Власти США вели с бизнесменом переговоры, чтобы он оплачивал счета за содержание Amadea, но переговоры успехом не увенчались.

Как пишет Bloomberg, Худайнатов утверждает, что ему принадлежит также и 140-метровая суперяхта "Шахерезада" стоимостью 700 миллионов долларов. Соратники оппозиционера Алексея Навального связывали в своем расследовании эту яхту напрямую с президентом РФ Путиным. Власти США настаивают, что в обоих случаях российский бизнесмен действует как подставное лицо, и что Керимов, в частности, скрывает свою собственность на Amadea с помощью сделок с подставными компаниями. Они называют олигарха от российской власти "бенефициарным владельцем" яхты.

Впервые запрос на конфискацию яхты произошел в октябре 2023 года

Требование американских властей о конфискации суперъяхты Amadea уже было изложено в пресс-релизе Минюста США от 23 октября 2023 года. Иск о гражданской конфискации 106-метрового судна класса люкс на основании уклонения от санкций и отмывания денег олигархом Керимовом был подан в тот же день в Южном округе Нью-Йорка. "Соединенные Штаты подали иск после тщательной работы по сбору доказательств, свидетельствующих о явной заинтересованности Керимова в яхте Amadea и неоднократном неправомерном использовании финансовой системы США для содержания яхты в его интересах", - было указано в тексте.

По данным министерства, Керимов приобрел Amadea в 2021 году, а затем нарушил санкции, перечислив более 1 млн долларов через американские финансовые учреждения. Поданный в понедельник иск положил начало потенциально длительному судебному процессу, в ходе которого США будут добиваться права собственности на Amadea с целью ее дальнейшего выставления на аукцион, вырученные средства после которого они намерены передать Украине.

Олигарх сдаваться не намерен

В тот же день, 23 октября 2023 года, номинальный владелец яхты Эдуард Худайнатов подал иск к США в федеральный суд Сан-Диего с требованием освободить яхту, согласно копии иска, предоставленной его адвокатом Адамом Фордом. "Яхта Amadea была захвачена по ложным обвинениям, продиктованным политическими мотивами", - заявил тогда Форд.

По мнению американских прокуроров, сделка по передаче прав собственности на судно Amadea от компании Millemarin Investments к вновь зарегистрированной компании Errigan Marine, совершенная 14 сентября 2021 года, была направлена на то, чтобы создать видимость того, что владельцем судна является Евгений Кочман - президент попавшего под санкции яхтенного брокера Imperial Yachts. Прокуроры утверждают, что на самом деле Кочман также был лишь "подставным владельцем", а истинным - Сулейман Керимов.

По данным журнала Forbes, состояние Керимова и его семьи оценивается в 10,7 млрд долларов. Большую часть своего состояния он приобрел благодаря доле в российской золотодобывающей компании "Полюс". В 2014 и 2018 годах Министерство финансов США вводило против Керимова санкции в связи с действиями РФ в Сирии и в Украине. Эти санкции запретили олигарху иметь доступ к американской финансовой системе. В отношении компании "Полюс" санкции были введены в мае 2023 года.

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