Центр "Досье" обнаружил еще две суперъяхты Путина

По данным расследователей центра "Досье", для российского президента и его окружения построили 71-метровую яхту "Виктория", ее в путешествиях сопровождает 38-метровая лодка "Орион".

Журналисты центра "Досье" обнаружили еще две суперъяхты, которыми, предположительно, пользуются президент России Владимир Путин и его окружение. Это 71-метровая яхта "Виктория" и сопровождающая ее 38-метровая лодка "Орион", говорится в расследовании , опубликованном в понедельник, 20 ноября, на сайте проекта. Их общая стоимость оценивается более чем в 60 миллионов долларов.

"Виктория", которую авторы расследования называют "флагманом черноморской флотилии Владимира Путина", с конца октября стоит на обслуживании в Стамбуле на верфи, занимающейся ремонтом суперъяхт и строительством военных кораблей для Турции. Это самое крупное судно в Черном море, которое связывают с российским президентом, после того как весной 2022 года власти Италии арестовали 140-метровую яхту "Шахерезаду", отмечают журналисты. Это также единственная связанная с Путиным яхта, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покидала российские территориальные воды.

Косвенные подтверждения связи с Путиным

Прямых документальных доказательств этой связи нет: Путина не фотографировали отдыхающим на борту "Виктории". Однако, как говорится в расследовании, есть "немало косвенных подтверждений". Журналисты пишут, что экипаж яхты состоит из людей, которые работали на других судах, связываемых с президентом. Кроме того, "Виктория" базируется в Сочи и регулярно бывает у мыса Идокопас, где находится "дворец Путина" из расследования Алексея Навального.

На связь "Виктории" с российским лидером указывает и история строительства судна. По данным источника центра "Досье", знакомого с ходом работ на яхте, ее заложили в 2005 году на военном заводе "Севмаш", выпускающем ядерные подлодки. Владельцем судна значится фирма "Паер", а оператором - "Фазар-Инвест". Обе фирмы связаны друг с другом и входят в группу компаний российского миллиардера и друга Путина Геннадия Тимченко. Кроме того, расследователи выяснили, что портовым агентом "Виктории" выступает та же фирма, которая ранее обслуживала "Шахерезаду".

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