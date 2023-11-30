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YouTube заблокировал расследование о "яхте Путина"

Виталий Кропман
30 ноября 2023 г.

В уведомлении от хостинга, которое получила команда Навального, говорится о нарушении правил YouTube "в отношении домогательств". Из ролика потребовали удалить "всю конфиденциальную информацию".

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Яхта "Шехерезада" в порту итальянского города Марина-ди-Каррара
Яхта "Шехерезада" в порту итальянского города Марина-ди-Каррара Фото: Federico Scoppa/AFP/Getty Images

Хостинг YouTube заблокировал видео расследования команды российского оппозиционераАлексея Навального про связь арестованной в Италии суперяхты "Шехерезада" с президентом России Владимиром Путиным. "Расследования более недоступны. Путин и те люди, которые помогли ему купить и использовать эту яхту, должны быть очень счастливы и благодарны @YouTube", - написала в своем микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) журналист-расследователь, соратница Навального Мария Певчих в четверг, 30 ноября.

В уведомлении от хостинга, которое получила команда Навального, говорится о нарушении правил YouTube "в отношении домогательств". Из видео и звуковой дорожки ролика потребовали удалить "всю конфиденциальную информацию", а также "размыть изображения людей, взятые без их разрешения".

Текстовая версия расследования, выпущенного в марте 2022 года, по-прежнему доступна.

Яхта, владельца которой никто не знает

140-метровая, шестипалубная яхта, стоимость которой профильное издание SuperYachtFan оценивает в 700 млн долларов, занимает 13-е место в списке самых дорогих яхт мира. И, как указывается в расследовании, очевидно, является самым дорогим подобным судном в мире, владелец, которого неизвестен.

8 марта 2022 года американское издание The New York Times, ссылаясь на незванных членов экипажа, назвало владельцем яхты, формально принадлежащей офшору с Маршалловых островов, президента России Владимира Путина. Соратникам Навального удалось получить доступ к списку из 58 членов экипажа судна. Среди них, в частности, обнаружились сотрудники Федеральной службы охраны. Часть из них работали в резиденциях российского президента и на другой яхте - Graceful, которую также связывали с Путиным.

В итоге итальянская финансовая полиция арестовала суперяхту, оказавшуюся в начале войны в Украине в порту итальянского города Марина-ди-Каррара, в рамках санкций в отношении России.

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