Деньги от ВТБ и Михельсона: Зальцбургский фестиваль критикуют из-за российских спонсоров

Зальцбургский фестиваль - одно из самых значимых культурных событий в мире - открылся в Австрии в понедельник, 18 июля. До конца августа на семнадцати площадках покажут 174 представления, среди которых оперные, драматические постановки и концерты. Запланированы в том числе крупные премьеры и новые постановки "Севильского цирюльника" Россини, "Аиды" Верди, "Волшебной флейты" Моцарта, а также оперного цикла Пуччини "Триптих" с участием литовской оперной певицы Асмик Григорян.

Всемирно известные дирижеры - Андрис Нельсонс, Риккардо Мути и Даниэль Баренбойм - будут руководить Венским филармоническим оркестром. А известный немецкий актер Ларс Айдингер (Lars Eidinger), как и в прошлом году, сыграет в традиционной постановке "Имярек" (Jedermann) по пьесе Гуго фон Гофмансталя. Этим спектаклем о богаче, который задумывается о своих проступках лишь перед лицом смерти, фестиваль открывается ежегодно.

В этом году в рамках мероприятия в третий раз работают вместе Теодор Курентзис и Ромео Кастеллуччи. Российский дирижер греческого происхождения и итальянский режиссер ставят, в числе прочего, оперу немецкого композитора Карла Орфа "Комедия на конец времени". В масштабной постановке задействованы хор, оркестр и около ста ударных инструментов.

Ромео Кастеллуччи (слева) и Теодор Курентзис

Главный спонсор оркестра Курентзиса - под санкциями

Однако в преддверии фестиваля в этом году больше обсуждают не его программу, а непрозрачное спонсорское финансирование со стороны партнеров, близких к Кремлю. Уже в течение нескольких недель в целом ряде стран Европы критикуют поддержку мероприятия российскими спонсорами на фоне войны в Украине.

В центре дискуссии - Теодор Курентзис, чей музыкальный коллектив musicAeterna получает финансирование от банка ВТБ, попавшего под санкции Евросоюза. Около 60% акций этой финансовой организации принадлежит правительству РФ в лице Росимущества.

На русскоязычной версии сайта оркестра musicAeterna ВТБ указан как его генеральный партнер. "Летом 2019 года коллектив musicAeterna перешел на новую ступень развития и стал независимым оркестром, финансируемым из частных источников", - говорится в разделе, посвященном спонсорам. Партнером резиденции коллектива в петербургском Доме радио также выступает российский фонд Alma Mater Foundation Worldwide, а партнером хора musicAeterna byzantina - фонд Aksenov Family Foundation.

Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер

В начале июля интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер прокомментировал информацию о российских спонсорах коллектива Курентзиса в интервью австрийскому агентству APA. "Я знаю Курентзиса очень давно и ни разу не слышал от него ни частных, ни публичных комментариев, которые каким-то образом выражали бы сочувствие путинской системе или войне. Всю его художественную деятельность я вижу как противоположную модель", - заверил Хинтерхойзер.

Оркестр российского дирижера в Санкт-Петербурге получает "структурную поддержку" ВТБ, отметил интендант. "Вывод из этого, что Зальцбургский фестиваль находится неприлично близко к путинской системе или вообще принимает ее, выглядит очень надуманным. Банк ВТБ не является спонсором Зальцбургского фестиваля. Я уверен, что Курентзис найдет другую структуру для своего оркестра, но это невозможно сделать в короткие сроки, особенно во время войны", - заключил Маркус Хинтерхойзер.

Фонд Леонида Михельсона - спонсор Зальцбургского фестиваля

Одним из спонсоров непосредственно фестиваля выступает фонд V-A-C, основанный олигархом Леонидом Михельсоном. Миллиардер является главным акционером российского нефтехимического холдинга "Сибур". Однако V-A-C пока не входит в санкционный список Евросоюза.

"Если что-то изменится, мы, естественно, прервем связи с фондом", - так прокомментировал информацию об этом спонсоре интендант Зальцбургского фестиваля австрийскому изданию Standard. "На нас сейчас в некотором роде навешивают ярлык. Складывается впечатление, что фестивали классической музыки спонсируются исключительно токсичными деньгами, как будто мир классики - путинское царство теней. Это просто смешно".

Постановка "Имярек. Смерть богача" на Зальцбургском фестивале в 2021 году

Тем не менее, фестиваль занимается темой войны и вне проблем, связанных со спонсорами. Это подтверждает уже выбор спикера на церемонии открытия, которая состоится 26 июля. Им станет немецкий писатель Илья Троянов (Ilija Trojanow), родившийся в Болгарии. Недавно он выступил за газовый и нефтяной бойкот России. Речь Троянова будет посвящена теме "Тон войны, тональности мира". Постановки, вошедшие в программу, затрагивают не только войну, но и другие проблемы сегодняшнего времени.

С этого сезона у Зальцбургского фестиваля новый президент - Кристина Хаммер. Покидающая свой пост Хельга Рабль-Штадлер написала на прощание на сайте фестиваля: "Я твердо верю в то, что искусство способно помочь сориентироваться в нашем изрядно расшатавшемся мире".

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