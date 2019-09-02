 Российские миллиардеры разбогатели на 24 млрд долларов с начала 2021 года | Новости из Германии о России | DW | 01.04.2021

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Россия

Российские миллиардеры разбогатели на 24 млрд долларов с начала 2021 года

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index вошли 25 российских предпринимателей. Первое место среди россиян удерживает Владимир Потанин.

Владелец Норникеля Владимир Потанин

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин

Совокупное состояние российских миллиардеров, входящих в Bloomberg Billionaires Index, выросло за первый квартал 2021 года на 23,9 млрд. долларов. Новый рейтинг сверхбогачей Bloomberg опубликовал в четверг, 1 апреля.

Всего в рейтинг, по оценке Bloomberg, входят 25 россиян. Первое место среди российских миллиардеровудерживает Владимир Потанин. За первый квартал 2021 года его состояние возросло еще на 235 млн долларов, достигнув в общей сложности 30,3 млрд долл. Это позволило владельцу "Норникеля" занять 43 место среди 500 богатейших бизнесменов мира

Сильнее всех с начала года увеличил свое состояние глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, занимающий второе место в среди россиян (общее 47 место). Его 4,27 млрд долларов за три месяца стали рекордными для российских предпринимателей, вошедших в рейтинг. Общее состояние Михельсона оценивается в 29 млрд долларов.

За ним следует Владимир Лисин с общим состояние в 26,4 млрд долларов (54 место в рейтинге). С начала года оно возросло еще на 2,56 млрд долл.

Самые богатые предприниматели мира

Первую тройку самых богатых предпринимателей составляют основатель компании Amazon Джефф Безос (182 млрд; +2,09 млрд за первый квартал), генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск (173 млрд +7,34 млрд за первый квартал) и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс (140 млрд; +298 млн за первый квартал)

Индекс Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

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    Автор: Ханс Йоахим Хенниг, Анастасия Буцко


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