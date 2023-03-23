В США в восьмой раз за год повысили базовую ставку

Как и ожидалось, учетная ставка в США вновь повышена - на 0,25 процентных пунктов.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую учетную ставку на 0,25 процентных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5 процента, сообщило ведомство в среду, 22 марта. Размер ставки, которую повысили в восьмой раз за год, достиг максимума с 2006 года.

В своем заявлении ФРС подчеркнула, что повышение совпало с прогнозами аналитиков и связано с кризисом после закрытия банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Хотя масштаб последствий краха "пока не ясен", отметили в ведомстве, американская банковская система "здорова и устойчива".

В свою очередь, Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) заявил, что стремится к максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процента в долгосрочной перспективе.

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