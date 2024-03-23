В Словакии проходят президентские выборы

Около 4,4 миллиона имеющих право голоса избирателей выберут преемника президента Зузаны Чапутовой из девяти кандидатов-мужчин. Она приняла решение не выдвигать свою кандидатуру на второй пятилетний срок.

Президентские выборы в Словакии начались утром в субботу, 23 марта. Около 4,4 миллиона избирателей, имеющих право голоса, должны выбрать преемника президента Зузаны Чапутовой из девяти кандидатов на президентский пост. Все кандидаты - мужчины. Все еще популярный в стране либеральный политик Чапутова ранее объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на второй пятилетний срок.

Как отмечает агентство dpa, фаворитами предвыборной гонки в Словакии считаются спикер парламента от социал-демократов Петер Пеллегрини, принадлежащий к правительственному лагерю, и бывший министр иностранных дел и дипломат Иван Коркок, которого поддерживает либеральная оппозиция.

Согласно предвыборным программам, Коркок, выступая за решительную военную поддержку Украины, намерен стать прямым оппонентом левонационалистическому правительству премьер-министра Роберта Фицо. Пеллегрини выступает за преодоление "глубокого внутриполитического раскола" и призывает к осторожности в вопросе поставок оружия.

Избирательные участки открыты с 7 утра до 10 вечера. Официальный окончательный результат должен быть известен 24 марта. В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, 6 апреля состоится второй тур выборов президента Словакии, в котором примут участие два наиболее успешных кандидата по итогам первого тура.

Чапутова после победы Фицо выступила против военной помощи Киеву

Президент Словакии Зузана Чапутова, с начала войны активно поддерживающая Украину, в начале октября прошлого года выступила против передачи нового пакета военной помощи Украине, объяснив это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство.

Представитель президента Мартин Стрижинец объяснил, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов". Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER-SD), победившая на выборах, обещала "не давать Украине ни одного патрона". В связи с этим Чапутова заявила, что в ситуации, когда на выборах большинство голосов получили партия Фицо и еще несколько малых партий, выступающих против военной поддержки Украины, передача помощи до формирования нового правительства создала бы опасный прецедент.

Антиукраинский курс Роберта Фицо

В начале марта правительство Чехии приостановило совместные заседания с кабинетом министров соседней Словакии на ближайшие месяцы. "Невозможно скрыть, что существуют разногласия по некоторым очень важным вопросам", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В ответ премьер-министр Словакии раскритиковал решение чешских властей. "Мы не будем ставить под угрозу отношения между словаками и чехами из-за тщеславия или других мотивов, которые никак не касаются чешско-словацкого сосуществования", - заявил он. Словакия и Чехия были единой страной до 1993 года. С 2012 года правительства обеих стран проводили регулярные заседания.

С начала войны России против Украины словацкое правительство оказывало значительную гуманитарную и военную помощь Киеву. Внешнеполитический курс Словакии резко изменился после победы популистской партиипопулистского кандидата Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Спустя два дня после вступления в должность премьер-министра Фицо заявил о прекращении военной помощи Украине.

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