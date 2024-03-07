Чехия прервала встречи со Словакией из-за позиций по Украине

Ранее глава словацкого МИД провел закрытую встречу с Сергеем Лавровым и заявил об отказе от военной и финансовой помощи Киеву. В Праге эту встречу назвали "проблематичной".

Правительство Чехии приостанавливает совместные заседания с кабинетом министров Словакии на ближайшие месяцы. Об этом кабмин Чехии сообщил вечером в среду, 6 марта. "Невозможно скрыть, что существуют разногласия по некоторым очень важным вопросам", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он также добавил, что считает закрытую встречу главы МИД Словакии Юрая Бланара с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся в начале марта в Анталии, "проблематичной".

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение чешских властей. "Мы не будем ставить под угрозу отношения между словаками и чехами из-за тщеславия или других мотивов, которые никак не касаются чешско-словацкого сосуществования", - заявил он в четверг, 7 марта, чешскому агентству CTK.

Словакия и Чехия были единой страной до 1993 года. С 2012 года правительства обеих стран проводили регулярные заседания.

Антиукраинский курс Роберта Фицо

С начала войны России против Украины словацкое правительство оказывало значительную гуманитарную и военную помощь Киеву. Внешнеполитический курс Словакии резко изменился после победы популистской партии пророссийского кандидата Роберта Фицо на парламентских выборах в октябре 2023 года. Спустя два дня после вступления в должность премьер-министра Фицо заявил о прекращении военной помощи Украине.

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