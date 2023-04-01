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Разрушения в Славянске после российского ракетного удара, 27 марта 2023 г.
Разрушения в Славянске после российского ракетного удара, 27 марта 2023 г.Фото: LIBKOS/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Из Славянска принудительно эвакуируют детей

Екатерина Венкина
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 апреля.

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На 403-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 апреля (время московское).

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Власти военной администрации Славянска в Донецкой области распорядились провести срочную обязательную эвакуацию детей из города. Как сообщает Суспільне, городская комиссия по защите прав ребенка приняла решение о срочном выезде опекунов с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. В случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

В комиссии пояснили, что такие меры были приняты после ранения ребенка во время обстрела 27 марта, когда в результате ракетного удара по Славянску погибли два человека и еще 29 получили ранения.

Резников поблагодарил Словакию за военную помощь и самолеты МиГ-29

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МиГ-29
МиГ-29 (фото из архива, Petr David Josek/AP/picture alliance)Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Словакию за военную помощь и самолеты МиГ-29. Как сообщили в Минобороны Украины в Facebook, Резников встретился с исполняющим обязанности министра обороны Словакии Ярославом Надем. Стороны обсудили эксплуатацию и модернизацию артиллерийского оружия для Киева, обучение военных ВС Украины, расширение программ подготовки для различных военных специальностей. "Помним все добрые дела наших словацких друзей с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии России и ценим всю оказанную помощь", - подчеркнул Резников. 

Словакия 23 марта передала Вооруженным силам Украины 4 истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. Словацкое правительство 17 марта одобрило поставку 13 боевых машин этого типа.

Хроника событий 1 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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