Сеул: акции сторонников и критиков отстраненного президента

У резиденции отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля одновременного митинговали его сторонники и противники. Ордер на его арест действителен по 6 января. Ранее следователи не смогли арестовать Юна.

Рядом с резиденцией отстраненного от власти президента Республики Корея Юн Сок Ёля в воскресенье, 5 января, одновременно прошли митинги его сторонников и противников. Их разделяли кордоны полиции. Каждая из акций насчитывала сотни человек, несмотря на снегопад.

Противники Юна требовали арестовать его в соответствии с ордером суда, срок исполнения которого истекает в ночь на 7 января. "Служба безопасности президента продолжает скрывать преступника, а Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников не может быть более расслабленной", - цитирует агентство AP слова одной из оппозиционных активисток.

Митингующие из противоположного лагеря говорили о необходимости "защищать страну и демократию". "Я прошел через войну и минус 20 градусов в снегу, чтобы сражаться с коммунистами. Этот снег - ничто. Наша война снова начинается", - сказал корреспонденту AFP пожилой активист.

Следователи не смогли арестовать Юна

Утром 3 января южнокорейские следователи, которые ведут дело президента страны Юн Сок Ёля, прибыли в его в резиденцию в Сеуле, чтобы арестовать отстраненного главу государства. Однако охрана Юна не дала им этого сделать.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля 31 декабря 2024 года после того, как отстраненный от должности президент трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Юн Сок Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение с целью борьбы со своими политическими оппонентами. Парламент смог быстро отменить это решение главы государства. 14 декабря законодатели объявили Юну импичмент.