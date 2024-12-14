Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юна

В голосовании по импичменту президента Южной Кореи Юн Сок Ёля участвовала и правящая партия "Гражданская сила". Необходимое большинство в две трети голосов достигнуто.

Парламент Южной Кореи (Национальная ассамблея) в субботу, 14 декабря, проголосовал за объявление импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с недавним введением в стране военного положения. По данным агентства Yonhap , за отстранение Юна от должности проголосовали 204 депутата, 85 были против. Еще три парламентария воздержались, и восемь бюллетеней были признаны недействительными.

Как сообщает агентство Reuters, инициативу оппозиции объявить Юну импичмент подержали и некоторые представители правящей партии "Гражданская сила", благодаря чему было достигнуто необходимое большинство в две трети голосов.

Теперь обязанности президента будут временно возложены на премьер-министра Южной Кореи Хан Дак Су.

7 декабря депутаты от "Гражданской силы", которая занимает в южнокорейском парламенте 108 мест, бойкотировали голосование. В итоге для объявления импичмента президенту тогда не хватило пяти голосов.

Объявление военного положения в Южной Корее

3 декабря глава государства Юн Сок Ёль ввел военное положение, чтобы"искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок". Неожиданное решение было принято на фоне споров между партией "Гражданская сила" Юна и оппозиционной Демократической партией "Тобуро" о проекте бюджета. Национальная ассамблея выступила против военного положения и добилась его отмены. Юн Сок Ёль извинился перед гражданами за его введение и пообещал не повторять этого.

11 декабря южнокорейская полиция провела обыск в администрации Юн Сок Ёля. Накануне, 10 декабря, суд принял решение об аресте бывшего министра обороны страны Ким Ён Хёна, обвиняемого в госизмене из-за причастности к объявлению военного положения. Кроме того, были арестованы генеральный комиссар Национального агентства полиции Чо Джи Хо и начальник полиции Сеула Ким Бон Сик. Ким Ён Хён совершил попытку суицида, но ее удалось предотвратить.