  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаЮжная Корея

Суд утвердил ордер на арест отстраненного от власти главы РК

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

Западный окружной суд Сеула утвердил ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Парламент отстранил главу государства от власти за попытку ввести военное положение.

https://p.dw.com/p/4ohJd
Отстраненный от власти президент Республики Корея Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (фото из архива)Фото: South Korean Presidential Office/Yonhap/AP/picture alliance

Западный окружной суд Сеула утвердил ордер на арест отстраненного от власти президента Республики Корея (РК) Юн Сок Ёля в связи с его решением ввести в стране военное положение 3 декабря. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на следственные органы и управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Как уточнило агентство Yonhap, это - первый случай в конституционной истории страны, когда ордер на арест выдан действующему главе государства. По данным агентства, также был выдан ордер на обыск. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура приступит к исполнению постановления об аресте - в том числе, в резиденции президента.

Юн Сок Ёль не ответил на три запроса о явке на допрос

Ранее Юн Сок Ёль не ответил на три запроса о явке на допрос в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Парламент Южной Кореи в середине месяца отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро проголосовать за отмену военного положения.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и Хана. На посту исполняющего обязанности президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Беженцы в Пхеньяне во время Корейской войны

Война на 38-й параллели

Война на 38-й параллели

Три года длилась кровопролитная война между Северной и Южной Кореей. Север поддерживали СССР и КНР, Юг - США и их союзники. Трагическим итогом стала гибель миллионов человек и закрепление раздела Корейского полуострова.
История26 июля 2013 г.13 фото
external

Импичменту быть! Что ждет Южную Корею после смещения президента

Импичменту быть! Что ждет Южную Корею после смещения президента

Парламент Южной Кореи со второй попытки отстранил от должности президента Юн Сок Еля, который пытался ввести в стране первое за полвека военное положение. Окончен ли политический кризис в Сеуле?
Политика14 декабря 2024 г.03:31 мин.
Исполняющий обязанности президента Хан Док Су

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Преемнику отправленного в отставку президента также объявили импичмент из-за отказа назначать судей Конституционного суда.
Политика27 декабря 2024 г.
Показать еще