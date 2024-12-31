Суд утвердил ордер на арест отстраненного от власти главы РК

Западный окружной суд Сеула утвердил ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Парламент отстранил главу государства от власти за попытку ввести военное положение.

Западный окружной суд Сеула утвердил ордер на арест отстраненного от власти президента Республики Корея (РК) Юн Сок Ёля в связи с его решением ввести в стране военное положение 3 декабря. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на следственные органы и управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Как уточнило агентство Yonhap, это - первый случай в конституционной истории страны, когда ордер на арест выдан действующему главе государства. По данным агентства, также был выдан ордер на обыск. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура приступит к исполнению постановления об аресте - в том числе, в резиденции президента.

Юн Сок Ёль не ответил на три запроса о явке на допрос

Ранее Юн Сок Ёль не ответил на три запроса о явке на допрос в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Парламент Южной Кореи в середине месяца отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро проголосовать за отмену военного положения.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и Хана. На посту исполняющего обязанности президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.