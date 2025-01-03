Охрана препятствует аресту президента Южной Кореи

Следователи, прибывшие в резиденцию отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, чтобы арестовать его, столкнулись с противодействием военных. У резиденции также собрались сотни сторонников Юна.

Южнокорейские следователи, которые ведут дело президента страны Юн Сок Ёля, утром в пятницу, 3 января, прибыли к нему в резиденцию в Сеуле, чтобы его арестовать, передает агентство Yonhap.

Сотрудники Службы уголовного розыска для высокопоставленных государственных чиновников Южной Кореи (CIO) и полицейские прибыли к резиденции Юна около 7.20 по местному времени (1.21 мск). Примерно в 8.00 следственная группа из 50 человек вошла на территорию резиденции, однако там ее заблокировали военные. Около 3.54 мск стало известно, что следователям удалось прорваться через две линии военных. Теперь их не пускает охрана Юна.

Yonhap сообщает, что полиция развернула 45 подразделений спецназа и 2,7 тыс. сотрудников для поддержания порядка в окрестностях президентской резиденции. Рядом с ней собрались 1,2 тысячи сторонники Юна, которые призывают "защитить президента" и "аннулировать импичмент". Некоторые из них вступили в столкновения с полицией.

Суд впервые выдал ордер на арест действующего президента

Западный окружной суд Сеула выдал CIO ордер на арест Юн Сок Ёля 31 декабря. Это произошло после того, как отстраненный от должности президент трижды не явился на допросы в качестве подозреваемого по обвинениям в руководстве мятежом и злоупотреблении властью.

Это первый случай в истории Южной Кореи, когда ордер на арест выдан действующему главе государства. По данным Yonhap, также был выдан ордер на обыск.

Юна отстранили от власти за попытку ввести военное положение

Парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент проголосовал за отстранение от власти и Хана. На посту исполняющего обязанности президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.