Следствие просит ордер на арест экс-президента Южной Кореи

В декабре парламент Южной Кореи отстранил главу государства от власти за попытку ввести в стране военное положение.

Следственная группа, расследующая дело в отношении отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, запросила ордер на его арест. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap в понедельник, 30 декабря. По данным агентства, запрос был отправлен после того, как Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки с вызовом на допрос.

Ранее парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной такой меры стало объявленное главой государства 3 декабря в стране военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, а парламент смог быстро проголосовать за отмену военного положения.

Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент высказался за отстранение от власти и Хана. На посту и.о. президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Он заявил, что приоритетом его политики станет восстановление стабильности в стране.

В Южной Корее арестованы несколько должностных лиц, предположительно причастных к объявлению военного положения, включая бывшего министра обороны Ким Ён Хёна и нескольких высокопоставленных сотрудников военной разведки.