В сектор Газа доставлена гумпомощь через КПП Израиля

К израильскому КПП прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Договоренность о поставках через "Керем-Шалом" была достигнута после захвата Израилем палестинского участка КПП "Рафах".

Впервые после заключения договоренности между Египтом и США гуманитарная помощь для сектора Газа была перенаправлена с закрытого египетского пограничного КПП "Рафах" на израильский КПП "Керем-Шалом". С КПП "Рафах" к КПП "Керем-Шалом" прибыло 200 грузовиков с гумпомощью, грузовики начали проходить на территорию заблокированного сектора Газа, сообщило египетское государственное телевидение в воскресенье, 26 мая. В состав колонны входят и четыре автоцистерны с топливом.

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и его американский коллега Джо Байден ранее договорились временно разрешить доставку гуманитарной помощи ООН в сектор Газа через "Керем-Шалом". Пограничный переход в Египет в палестинском городе Рафах был закрыт три недели тому назад после захвата Израилем палестинской части этого КПП. КПП "Керем Шалом" между Израилем и сектором Газа находится близ Рафаха и границы с Египтом.

Доставка гумпомощи в сектор Газа

Израильское ведомство КОГАТ, курирующее палестинские вопросы, 26 мая сообщило, что через построенную американскими военными временную гавань в сектор Газа уже доставлено 1806 контейнеров с продовольствием. Эта гумпомощь перевезена на 127 грузовиках в логистические центры международных гуманитарных организаций в секторе Газа.

За прошедшую неделю Израиль проинспектировал 2065 грузовиков, доставивших гумпомощь в секторе Газа через КПП "Керем-Шалом" и "Эрез", это почти вдвое больше, чем неделей ранее, отметили в КОГАТ.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны этой страны Йоава Галанта в применении голода как метода ведения войны. Он выдал ордеры на арест этих двух израильских руководителей и трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.