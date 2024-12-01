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В России вновь увеличена штатная численность армии

Евгений Жуков
1 декабря 2024 г.

Президентским указом численность российских ВС повышена до 1,5 млн военнослужащих. Это уже третье увеличение армии за два с половиной года.

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Новобранец в России (фото из архива)
Новобранец в России (фото из архива)Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

В России в воскресенье, 1 декабря, вступил в силу президентский указ об увеличении численности армии на 180 000 военнослужащих - до 1,5 миллиона. Документ, подписанный российским президентом Владимиром Путиным в середине сентября, предполагает увеличение общей численности ВС РФ до 2 389 130 человек именно за счет возросшего числа военных.

Штатная численность ВС увеличена третий раз за 2,5 года

С начала войны России против Украины Путин уже и ранее дважды поднимал штатную численность Вооруженных сил: в августе 2022-го - на 137 000 человек, в декабре 2023 года - на 170 000.

До начала войны число военных в ВС РФ составляло 1 013 628 человек.

По данным СМИ, в связи с нехваткой военнослужащих в России изменены правила бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. Помимо прочего, сокращен перечень организаций, которые могут забронировать своего сотрудника.

 

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