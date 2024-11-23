В России ужесточились правила бронирования от мобилизации

В России сокращен перечень организаций, которые могут забронировать своего сотрудника от мобилизации, пишет "Эхо" со ссылкой на источники. Уже оформленные брони прекратят действовать 21 марта 2025 года.

В России изменены правила бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. Об этом в субботу, 23 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с постановлением правительства, сообщает "Эхо".

По данным журналистов, по новым правилам оформлять бронь нужно будет в соответствии с постановлением правительства от 5 июня 2024 года, которое не опубликовано в открытом доступе. Источники, знакомые с документом, однако, рассказали, что в нем, помимо прочего, сокращен перечень организаций, которые могут забронировать своего сотрудника.

Уже оформленные брони, уточняет "Эхо", действительны только до 21 марта 2025 года. После этого предприятиям необходимо будет оформить их заново.

Владимир Путин увеличил штатную численность армии России третий раз за два года

В сентябре 2024 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ должна быть увеличена на 180 000 человек - до 2 млн 389 тысяч 130 человек. Среди них 1,5 млн - военнослужащие.

С начала войны России против Украины Путин увеличивал штатную численность Вооруженных сил в августе 2022-го и в декабре 2023 года. В первый раз число военнослужащих было поднято на 137 000 человек, а во второй - на 170 000.

До начала войны число военных в ВС РФ составляло 1 миллион 13 тысяч 628 человек.

Путин отвергает сообщения о мобилизации

В августе того же года агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что российские власти могут объявить новую волну мобилизации из-за нехватки военнослужащих. Со слов трех близких к Кремлю и Минобороны РФ источников Bloomberg, ВС РФ якобы не успевают восполнять потери на передовой, достигшие максимума с начала войны России против Украины. Несмотря на значительно возросшие выплаты для контрактников, российские регионы не выполняют в среднем более трети квот на призыв, указал один из собеседников агентства.

В свою очередь Путин в начале июня заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что новой волны мобилизации в России не планируется. По его словам, действующего контингента в зоне боевых действий недостаточно для быстрого достижения целей, но сейчас командование армии РФ придерживается другой тактики.