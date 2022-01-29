 В России суточный показатель заражений коронавирусом впервые превысил 100 тысяч | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2022

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Россия

В России суточный показатель заражений коронавирусом впервые превысил 100 тысяч

За минувшие 24 часа в РФ выявлены 113122 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 668 человек, сообщил оперативный штаб.

Больной COVID-19 в Москве

Больной COVID-19 в одной из московских больниц

В России суточный показатель подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые с начала пандемии превысил 100 тысяч. За истекшие 24 часа по всей стране выявлены 113 122 инфицированных SARS-CoV-2, сообщил в субботу, 29 января, в Москве федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения за время пандемии возросло до 11 615 779, число летальных исходов от COVID-19 - на 668, до 330 111, указал далее оперативный штаб. "Количество госпитализаций за сутки составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7 процента", - сообщили в штабе.

Резкий рост числа новых заражений в России начался в середине января, что связывают с распространением в стране варианта нового, более заразного коронавируса "омикрон".

Естественная убыль населения в 2021 году превысила 1 миллион человек

Днем ранее Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году. Показатель превышения числа умерших над числом родившихся в прошлом году в РФ составил 1,427 млн человек. В 2020 году он равнялся 688,7 тысячи, в 2019-м - 317,2 тысячи, говорится в заявлении ведомства. Показатель естественной убыли населения в 2021 году вырос до максимального уровня за всю новую историю России.

При этом смертность в 2021 году увеличилась на 15,9 процента. "Прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19", - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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