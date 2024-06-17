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В РФ суд над журналистом из США Гершковичем начнется 26 июня

Сергей Ромашенко
17 июня 2024 г.

Суд над американскими репортером будет проходить в закрытом режиме. США называют обвинения Гершковича в "шпионаже" не заслуживающими доверия.

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Гершкович в зале московского суда, март 2024
Гершкович в зале московского суда, март 2024Фото: Moscow City Court's Press Office/Handout via REUTERS

Суд в России по делу корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиненного в РФ в "шпионаже", начнется в конце июня. Свердловский областной суд назначил первое заседание по его делу на 26 июня. Процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщила пресс-служба суда. Рассматривать дело будет судья Андрей Минеев.

"По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", - говорится в опубликованном пресс-службой суда сообщении.

Эван Гершкович вину не признает. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на прошлой неделе заявил, что обвинения в адрес Гершковича не заслуживают никакого доверия, и потребовал незамедлительно освободить журналиста. Главред WSJ Эмма Таккер назвала готовящийся по делу Гершковичем процесс "показательным".

Арест Эвана Гершковича

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что журналиста "взяли с поличным". С апреля 2023 года Гершкович содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Он делит маленькую камеру еще с одним заключенным и имеет право на ежедневную часовую прогулку в тюремном дворе. Гершкович пытается регулярно заниматься спортом, чтобы сохранить здоровье. Друзья снабжают его овощами и фруктами.  

Крупнейшие западные СМИ и независимые российские издания, неоднократно требовали освободить журналиста The Wall Street Journal. Президент США Джо Байден также обещал продолжать работать над возвращением журналиста.

Возможность обмена Гершковича

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в феврале стало известно, что его и Эвана Гершковича могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Обмен не состоялся из-за смерти Навального.

Дмитрий Песков 17 июня сообщил о контактах по вопросу о возможном обмене Гершковича, но добавил, что средствам массовой информации не следует знать о деталях. Он отказался объяснить, почему суд над Гершковичем будет закрытым.

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