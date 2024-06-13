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Дело журналиста WSJ Эвана Гершковича передали в суд

Жан Рофе
13 июня 2024 г.

По версии следствия, американский журналист Эван Гершкович в марте 2023 года "по заданию ЦРУ" собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода".

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Корреспондент газеты WSJ Эван Гершкович в суде в Москве (фото из архива)
Эван Гершкович в суде в Москве (фото из архива)Фото: Moscow City Court's Press Office/Handout via REUTERS

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого по статье о шпионаже. Об этом сообщила в четверг, 13 июня, пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Отмечается, что Гершкович при этом соблюдал "тщательные меры конспирации".

Предварительное следствие вело Следственное управление ФСБ России. Уголовное дело направили в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Преследование корреспондента WSJ Гершковича в России

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, а позже обвинили в шпионаже. В заявлении ФСБ утверждалось, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". С апреля 2023 года Гершковича держат в СИЗО "Лефортово" в Москве. Суд регулярно продлевает ему срок ареста. И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

Президент США Джо Байден в годовщину задержания Гершковича пообещал продолжать работать над возвращением журналиста на родину.

Обсуждение обмена Гершковича на Вадима Красикова

В феврале этого года в интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон предложил ему "в качестве жеста доброй воли" освободить Гершковича, чтобы Карлсон смог увезти его на родину. В ответ на это Путин заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, "исчерпала все лимиты". Тем не менее Путин не стал отвергать вариант с обменом Гершковича.

Издание The Wall Street Journal в сентябре 2023 года писало, что Путин лично поручил заниматься освобождением Вадима Красикова, который, предположительно, является сотрудником российских спецслужб. Красиков пожизненно осужден в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине. Как утверждает WSJ, имя Красикова звучало на переговорах об обмене граждан США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Эвана Гершковича.

 

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