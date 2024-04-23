Суд в Москве подтвердил продление ареста Эвана Гершковича

Апелляционный суд в Москве во вторник, 23 апреля, отклонил апелляцию американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича на продление до 30 июня срока его ареста по делу о шпионаже, сообщает агентство AFP.

"Первый апелляционный суд постановил, что постановление от 26 марта 2024 года о продлении меры пресечения следует оставить без изменения", - заявил судья Александр Пушкин. Таким образом Гершкович останется в СИЗО до 30 июня. В ходе заседания Гершкович улыбнулся и показал большой палец вверх, когда репортер AFP спросил, как у него дела, пишет агентство.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а позже обвинили в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что "Соединенные Штаты сохраняют приверженность цели вернуть Эвана Гершковича домой". "До сих пор Россия не предоставила никаких доказательств нарушений по простой причине: Эван ничего не нарушал", - говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

"Мы продолжим осуждать ужасающие попытки России использовать американцев в качестве разменной монеты и продолжим наказывать за такие попытки. И мы будем продолжать решительно противостоять всем, кто стремится нападать на прессу или преследовать журналистов - столпы свободного общества", - комментировал дело Гершковича президент США Джо Байден.

Обсуждение обмена Гершковича на Вадима Красикова

В феврале этого года в интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон предложил ему "в качестве жеста доброй воли" освободить Гершковича, чтобы Карлсон смог увезти его на родину. В ответ на это Путин заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, "исчерпала все лимиты". Тем не менее Путин не стал отвергать вариант с обменом Гершковича.

Издание The Wall Street Journal в сентябре 2023 года писало, что Путин лично поручил заниматься освобождением Вадима Красикова, который, предположительно, является сотрудником российских спецслужб. Красиков пожизненно осужден в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили в Берлине. Как утверждает WSJ, имя Красикова звучало на переговорах об обмене граждан США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Эвана Гершковича.