В годовщину ареста Гершковича США призвали РФ освободить его

"Журналистика - это не преступление, и Эван (Гершкович. - Ред.) отправился в Россию, чтобы выполнять свою работу репортера, - рискуя своей безопасностью, чтобы пролить свет на правду о российской брутальной агрессии против Украины", - с таким заявлением выступил Белый дом в пятницу, 29 марта, - годовщину задержания корреспондента американской газеты Wall Street Journal в России.

Вскоре после своего задержания Эван Гершкович написал из тюрьмы: "Я не теряю надежду". Как подчеркнул в своем заявлении президент США Джо Байден , он пообещал родителям журналиста, что и он надежду не оставит. "Мы продолжим осуждать ужасающие попытки России использовать американцев в качестве разменной монеты и продолжим наказывать за такие попытки. И мы будем продолжать решительно противостоять всем, кто стремится нападать на прессу или преследовать журналистов - столпы свободного общества", - отметил глава американского государства.

Госдеп об аресте Эвана Гершковича в России

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что "Соединенные Штаты сохраняют приверженность цели вернуть Эвана (Гершковича. - Ред.) и Пола (Уилана. - Ред.) домой". "До сих пор Россия не предоставила никаких доказательств нарушений по простой причине: Эван ничего не нарушал", - говорится в заявлении , распространенном пресс-службой Госдепа США.

Как и Джо Байден, Энтони Блинкен подчеркивает: "Журналистика - это не преступление". "За год, прошедший с момента несправедливого задержания Эвана, и без того подверженный многим ограничениям медийный ландшафт России стал еще более репрессивным, с постоянными нападениями на независимые голоса, направленными против любой формы инакомыслия", - констатирует глава американской дипломатии. "Люди - не разменная монета. Россия должна прекратить практику произвольного задержания людей для получения политических выгод и немедленно освободить Эвана и Пола", - указывает Блинкен.

Газета Wall Street Journal 29 марта опубликовала на своем сайте не менявшийся в течение дня главный заголовок: "Эван Гершкович. Один украденный год". Подзаголовок звучал так: "Год в российской тюрьме. Год украденных историй, украденных радостей, украденных воспоминаний. Преступление: журналистика". Там же было обнародовано интервью с родителями Эвана Гершковича.

Преследование корреспондента WSJ Гершковича в России

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Позднее в тот же день Эван Гершкович был арестован по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждает, что репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

26 марта 2024 года Мосгорсуд продлил арест Эвана Гершковича на очередные три месяца - до 30 июня 2024 года. И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные ему российскими властями обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

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