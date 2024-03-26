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Суд на три месяца продлил арест журналисту Эвану Гершковичу

Виталий Кропман
26 марта 2024 г.

Американский журналист останется в СИЗО до 30 июня 2024 года. В России не исключают вариант его обмена на пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова, предположительно, являющегося сотрудником спецслужб РФ.

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Эван Гершкович на скамье подсудимых, октябрь 2023 года
Эван Гершкович на скамье подсудимых, октябрь 2023 годаФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Мосгорсуд на три месяца, до 30 июня 2024 года, продлил арест американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом во вторник, 26 марта, сообщила пресс-служба судов Москвы.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а позже обвинили в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

Гершковича готовы обменять на Вадима Красикова

В интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсонпредложил ему "в качестве жеста доброй воли" освободить Гершковича, чтобы Карлсон смог увезти его в США. В ответ на это Путин заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, "исчерпала все лимиты". Тем не менее Путин не стал отвергать вариант с обменом Гершковича.

Издание The Wall Street Journal в сентябре 2023 года писало, что Путин лично поручил заниматься освобождением Вадима Красикова, который, предположительно, является сотрудником российских спецслужб. Красиков пожизненно осужден в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. Как утверждает WSJ, имя Красикова звучало на переговорах об обмене граждан США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Эвана Гершковича.

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