Суд на три месяца продлил арест журналисту Эвану Гершковичу

Американский журналист останется в СИЗО до 30 июня 2024 года. В России не исключают вариант его обмена на пожизненно осужденного в Германии Вадима Красикова, предположительно, являющегося сотрудником спецслужб РФ.

Мосгорсуд на три месяца, до 30 июня 2024 года, продлил арест американскому журналисту Эвану Гершковичу. Об этом во вторник, 26 марта, сообщила пресс-служба судов Москвы.

Дело Эвана Гершковича

Корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге, а позже обвинили в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". И сам Гершкович, и его издание отвергают предъявленные обвинения. Белый дом называл их "смехотворными".

Гершковича готовы обменять на Вадима Красикова

В интервью с президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсонпредложил ему "в качестве жеста доброй воли" освободить Гершковича, чтобы Карлсон смог увезти его в США. В ответ на это Путин заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, "исчерпала все лимиты". Тем не менее Путин не стал отвергать вариант с обменом Гершковича.

Издание The Wall Street Journal в сентябре 2023 года писало, что Путин лично поручил заниматься освобождением Вадима Красикова, который, предположительно, является сотрудником российских спецслужб. Красиков пожизненно осужден в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили. Как утверждает WSJ, имя Красикова звучало на переговорах об обмене граждан США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, и журналиста Эвана Гершковича.

Смотрите также: