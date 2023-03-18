  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Автомобили скорой помощи в Москве
Фото: picture alliance/dpa/TASS
ЗдоровьеРоссия

В России сохраняется серьезная ситуация с коронавирусом

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В РФ под наблюдением находятся около 150 тысяч больных ковидом, сообщил глава Минздрава России Мурашко. Только в Москве за сутки выявлено почти 2200 новых случаев коронавирусной инфекции.

https://p.dw.com/p/4OsVc

В России сохраняется серьезная ситуация с ковидом. "Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023" в субботу, 18 марта.

По его словам, в настоящее время в России продолжается отслеживание изменчивости вируса. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост коронавирусной инфекции составил более 13 тыс. случаев.

Заражаемость в Москве

В одной только Москве за минувшие сутки выявлено 2195 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 1734 инфицированных. Таким образом, суточный прирост в Москве составил более 450 случаев. За сутки были госпитализированы с коронавирусом 144 человека, зарегистрировано также шесть смертей. Днем ранее сообщалось о семи умерших.

В целом, за все время пандемии в Москве были зафиксировано 3 456 474 случая коронавирусной инфекции и 48 366 смертей.

Смотрите также:

Здравоохранению РФ грозит коллапс из-за омикрона

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Омикрон захватывает Европу: велика ли опасность нового варианта для России? DW Новости (03.01.2022)

Омикрон захватывает Европу: велика ли опасность нового варианта для России? DW Новости (03.01.2022)

Цифры по коронавирусу в Европе и мире опять стремительно растут. Как российские вирусологи оценивают опасность "омикрона" в стране, где, как и в Германии, очень строгих ограничений не вводилось?
Здоровье3 января 2022 г.20:40 мин.
external

Закон о QR-кодах: в Госдуме чуть не дошло до драки (16.12.2021)

Закон о QR-кодах: в Госдуме чуть не дошло до драки (16.12.2021)

Против выступили депутаты от фракций "Справедливая Россия" и КПРФ. Коммунисты развернули плакат, который у них попытались отобрать.
Политика16 декабря 2021 г.03:24 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден

Джо Байден: Путин явно совершил военные преступления

Политика9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Принадлежащий Словакии самолет МиГ-29

Чем помогут Украине самолеты МиГ-29: оценка эксперта

Чем помогут Украине самолеты МиГ-29: оценка эксперта

Политика16 ч. назад
Современная картина украинца Сергея Радкевича и статуя Ханса Ляйнбергера (1525)

"Киевская Мадонна" теперь в одном из главных музеев Берлина

"Киевская Мадонна" теперь в одном из главных музеев Берлина

Культура22 ч. назад
Предвыборные плакаты в Алматы

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Политика10 ч. назад
Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Общество16 ч. назад
Германия. Бензоколонка TotalEnergies рядом с зарядной станцией для электромбилей Tesla

TotalEnergies продает АЗС в Европе ради электромобилей и H2

TotalEnergies продает АЗС в Европе ради электромобилей и H2

Экономика и бизнес18 ч. назад
Мобилизованные в Новосибирске (фото из архива)

В России новая волна повесток. Что нужно о ней знать

В России новая волна повесток. Что нужно о ней знать

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу