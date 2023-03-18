В России сохраняется серьезная ситуация с коронавирусом

В РФ под наблюдением находятся около 150 тысяч больных ковидом, сообщил глава Минздрава России Мурашко. Только в Москве за сутки выявлено почти 2200 новых случаев коронавирусной инфекции.

В России сохраняется серьезная ситуация с ковидом. "Сегодня под наблюдением находятся около 150 тыс. человек с этим диагнозом во всех уголках нашей страны, поэтому актуальность у нас сохраняется", - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях всероссийского образовательного форума "Sechenov.Pro-2023" в субботу, 18 марта.

По его словам, в настоящее время в России продолжается отслеживание изменчивости вируса. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост коронавирусной инфекции составил более 13 тыс. случаев.

Заражаемость в Москве

В одной только Москве за минувшие сутки выявлено 2195 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 1734 инфицированных. Таким образом, суточный прирост в Москве составил более 450 случаев. За сутки были госпитализированы с коронавирусом 144 человека, зарегистрировано также шесть смертей. Днем ранее сообщалось о семи умерших.

В целом, за все время пандемии в Москве были зафиксировано 3 456 474 случая коронавирусной инфекции и 48 366 смертей.

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