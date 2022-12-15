  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Мальчик с ОРВИ делает ингаляцию
Фото: imago images
ЗдоровьеРоссия

В России заболеваемость гриппом выросла за год в 11 раз

Сергей Ромашенко
25 мин. назад

В 82 регионах РФ выявлен "свиной грипп". В Германии за последнюю неделю также резко выросла заболеваемость гриппом.

https://p.dw.com/p/4KzSd

В России за минувший год резко выросла заболеваемость гриппом: по сравнению с 2021 годом число заболевших увеличилось в 11 раз, сообщило в четверг, 15 декабря, агентство РБК со ссылкой на Роспотребнадзор. Как пояснили в ведомстве, в январе-феврале текущего года заболеваемость гриппом составляла 7,87 случая на 100 тысяч населения. Между тем в тот же период годом ранее этот показатель был на уровне 0,71 на 100 тысяч населения.

По сведением Роспотребнадзора, к декабрю прививку от гриппа сделали 74 млн россиян, в то время как к декабрю прошлого года 85,9 млн, а к декабрю 2019-го года - 73,9 миллиона. На этой неделе ведомство сообщило, что за прошедшие семь дней заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4 процента Больше всего заболевших в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, а также в Костромской и Вологодской областях.

В 82 регионах России выявлен "свиной грипп". Кроме того, в РФ 13 декабря зарегистрировано на 11 процентов больше случаев коронавируса, чем на предыдущей неделе - 48 тысяч.

В Германии тоже растет заболеваемость гриппом

Между тем в Германии Институт имени Роберта Коха (RKI) на минувшей неделе также зафиксировал резкий рост заболеваемости гриппом - лабораторным путем подтверждено около 44 300 случаев данного заболевания - на 58 процентов больше, чем только неделей ранее. Почти девять процентов больных пришлось госпитализировать.

Согласно сводке, обнародованной RKI 14 декабря, с начала октября в Германии было зарегистрировано 227 вспышек гриппа с более чем пятью случаями заболевания, из них 81 в школах и 79 - в детских садах. От последствий гриппозной инфекции скончались 64 человека.

Смотрите также:

Вакцинация от гриппа в Германии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Власти ФРГ намерены вакцинировать 80% населения страны (28.12.21)

Власти ФРГ намерены вакцинировать 80% населения страны (28.12.21)

Тысячи жителей Германии даже в праздничный сезон выстраиваются в очереди на вакцинацию. 36% населения ФРГ уже сделали бустерную прививку.
Общество28 декабря 2021 г.02:46 мин.
external

Турция создала свою вакцину против коронавируса: что говорят эксперты? (24.01.22)

Турция создала свою вакцину против коронавируса: что говорят эксперты? (24.01.22)

Результаты испытаний "Турковака" не опубликованы, однако многие турки выбирают именно эту вакцину. Впрочем, в обществе также немало скептиков. Что не так с "Турковаком"?
Здоровье24 января 2022 г.03:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европарламента в Страсбурге

Европарламент признал Голодомор геноцидом: что в резолюции?

Политика58 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вручение в Европарламенте премии Сахарова представителям народа Украины. Третий слева - Иван Федоров

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Мэр Мелитополя: Я верю, что ВСУ освободят нашу территорию

Конфликты2 ч. назад
Conflict Zone mit Franak Viacherka

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Франак Вячорка - о том, когда Зеленский признает Тихановскую

Политика12 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ЕС продавил Венгрию. Термояд всех спасет? DW Шоу

ЕС продавил Венгрию. Термояд всех спасет? DW Шоу

Политика22 ч. назад59:30 мин.
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Катастрофы54 мин. назад11 фото
Представители украинского народа и европарламентарии во время вручения премии Сахарова 14 декабря 2022 года

Вручение премии Сахарова украинцам: как все происходило

Вручение премии Сахарова украинцам: как все происходило

Политика15 ч. назад
Бои в Бахмуте

День 294-й войны: Россия форсирует наступление в Донбассе

День 294-й войны: Россия форсирует наступление в Донбассе

Конфликты18 ч. назад
На главную страницу