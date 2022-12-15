В России заболеваемость гриппом выросла за год в 11 раз

В России за минувший год резко выросла заболеваемость гриппом: по сравнению с 2021 годом число заболевших увеличилось в 11 раз, сообщило в четверг, 15 декабря, агентство РБК со ссылкой на Роспотребнадзор. Как пояснили в ведомстве, в январе-феврале текущего года заболеваемость гриппом составляла 7,87 случая на 100 тысяч населения. Между тем в тот же период годом ранее этот показатель был на уровне 0,71 на 100 тысяч населения.

По сведением Роспотребнадзора, к декабрю прививку от гриппа сделали 74 млн россиян, в то время как к декабрю прошлого года 85,9 млн, а к декабрю 2019-го года - 73,9 миллиона. На этой неделе ведомство сообщило, что за прошедшие семь дней заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4 процента Больше всего заболевших в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, а также в Костромской и Вологодской областях.

В 82 регионах России выявлен "свиной грипп". Кроме того, в РФ 13 декабря зарегистрировано на 11 процентов больше случаев коронавируса, чем на предыдущей неделе - 48 тысяч.

В Германии тоже растет заболеваемость гриппом

Между тем в Германии Институт имени Роберта Коха (RKI) на минувшей неделе также зафиксировал резкий рост заболеваемости гриппом - лабораторным путем подтверждено около 44 300 случаев данного заболевания - на 58 процентов больше, чем только неделей ранее. Почти девять процентов больных пришлось госпитализировать.

Согласно сводке, обнародованной RKI 14 декабря, с начала октября в Германии было зарегистрировано 227 вспышек гриппа с более чем пятью случаями заболевания, из них 81 в школах и 79 - в детских садах. От последствий гриппозной инфекции скончались 64 человека.

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