  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Врачи в защитных костюмах в Москве
Фото: DW
ЗдоровьеРоссия

В России впервые выявлен подвариант коронавируса "кракен"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Первый случай заражения подвариантом XBB.1.5 зафиксирован в Пензе. В ВОЗ "кракен" считают самым заразным вариантом коронавируса. Но течение заболевания оценивается экспертами как легкое.

https://p.dw.com/p/4M4Qs

В России впервые выявлен подвариант коронавируса XBB.1.5 ("кракен"), который отличается особо сильной заразностью, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 12 января. Как уточнили в ведомстве, "кракен" нашли у 32-летней жительницы Пензы, работающей в администрации неназванного промышленного объекта. Она не была привита.

Женщина заболела 27 декабря, заболевание протекало в легкой форме, 2 января она выздоровела. В Роспотребнадзоре отметили, что "никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон - кракен - вводить не планируется".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала подвариант штамма "омикрон" XBB.1.5 ("кракен") наиболее заразным вариантом коронавируса из всех существующих, но течение заболевания оценивается экспертами как легкое.

"Кракен" может стать доминирующим подвариантом коронавируса в РФ

По сообщению Роспотребнадзора, в России на данный момент выявлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. Осенью в России были также выявлены единичные случаи заражения штаммом "дельта", который доминировал во второй половине 2021 года и стал причиной смерти нескольких сот тысяч человек. Других штаммов Роспотребнадзор за последние месяцы не выявил.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что "кракен" "с большой долей вероятности" станет доминирующим подвариантом коронавируса в РФ. "По крайней мере, такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - отметил он.

"Кракен" впервые был обнаружен в октябре в США. Помимо Соединенных Штатов, он активно распространяется в Великобритании и других европейских странах. В России за последние сутки выявлен 4201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 48 пациентов.

Смотрите также:

В Австрии задумались об отмене обязательной вакцинации

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Германия выходит из пандемии: план отмены актиковидных мер (17.02.2022)

Германия выходит из пандемии: план отмены актиковидных мер (17.02.2022)

Германия откажется коронавирусных мер в три этапа. Уже через месяц могут снять "все существенные меры". А что со въездом в ФРГ из России?
Здоровье17 февраля 2022 г.02:16 мин.
external

Дания отменила все антиковидные ограничения: как такое возможно? (02.02.2022)

Дания отменила все антиковидные ограничения: как такое возможно? (02.02.2022)

В разгар пандемии, когда показатели инфицирования растут, Копенгаген вдруг отмени все меры по борьбе с распространением коронавируса. Никаких масок, никаких сертификатов о прививке. На что ориентируются датские власти?
Здоровье2 февраля 2022 г.04:25 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский выступает перед Генассамблеей ООН

"Саммит мира" пройдет в годовщину вторжения России в Украину

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир Путин звонит и спрашивает в телефонную трубку: "Алё, это ФСИН? Федеральная Служба Издевательства над Навальным?".

Что с Навальным, или Как Путин использует ФСИН

Что с Навальным, или Как Путин использует ФСИН

Политика1 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Кто контролирует Соледар? DW Новости Шоу

Кто контролирует Соледар? DW Новости Шоу

Политика24 ч. назад60:00 мин.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер

Была ли коррупция? Что не так с кредитом главе Минфина ФРГ

Была ли коррупция? Что не так с кредитом главе Минфина ФРГ

Правосудие и закон2 ч. назад
Белорусский полицейский на фоне патрульной машины

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

Политика13 ч. назад
Соледар

Тяжелые бои за Соледар и другие события 322-го дня войны

Тяжелые бои за Соледар и другие события 322-го дня войны

Политика20 ч. назад
Полиция разбирает баррикады в Лютцерате

Битва за уголь: Как Лютцерат стал жертвой войны в Украине

Битва за уголь: Как Лютцерат стал жертвой войны в Украине

Природа и окружающая среда11 января 2023 г.
На главную страницу