В России впервые выявлен подвариант коронавируса "кракен"

Первый случай заражения подвариантом XBB.1.5 зафиксирован в Пензе. В ВОЗ "кракен" считают самым заразным вариантом коронавируса. Но течение заболевания оценивается экспертами как легкое.

В России впервые выявлен подвариант коронавируса XBB.1.5 ("кракен"), который отличается особо сильной заразностью, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 12 января. Как уточнили в ведомстве, "кракен" нашли у 32-летней жительницы Пензы, работающей в администрации неназванного промышленного объекта. Она не была привита.

Женщина заболела 27 декабря, заболевание протекало в легкой форме, 2 января она выздоровела. В Роспотребнадзоре отметили, что "никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон - кракен - вводить не планируется".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала подвариант штамма "омикрон" XBB.1.5 ("кракен") наиболее заразным вариантом коронавируса из всех существующих, но течение заболевания оценивается экспертами как легкое.

"Кракен" может стать доминирующим подвариантом коронавируса в РФ

По сообщению Роспотребнадзора, в России на данный момент выявлена широкая линейка разновидностей штамма "омикрон", но доминирующей остается линия ВА.5. Осенью в России были также выявлены единичные случаи заражения штаммом "дельта", который доминировал во второй половине 2021 года и стал причиной смерти нескольких сот тысяч человек. Других штаммов Роспотребнадзор за последние месяцы не выявил.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что "кракен" "с большой долей вероятности" станет доминирующим подвариантом коронавируса в РФ. "По крайней мере, такой вывод мы можем сделать на основании данных из других стран", - отметил он.

"Кракен" впервые был обнаружен в октябре в США. Помимо Соединенных Штатов, он активно распространяется в Великобритании и других европейских странах. В России за последние сутки выявлен 4201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, умерли 48 пациентов.

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