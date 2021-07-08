 В России снижается одобрение деятельности Алексея Навального | Новости из Германии о России | DW | 09.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В России снижается одобрение деятельности Алексея Навального

Согласно опросу "Левада-центра", большинство респондентов одобряет признание структур Навального "экстремистскими". Больше всего противников этого решения - среди людей в возрасте 18-39 лет.

Алексей Навальный возле Мосгорсуда, февраль 2021

Алексей Навальный возле Мосгорсуда, февраль 2021

В России снижается одобрение деятельности оппозиционера Алексея Навального: если в сентябре 2020 года ее одобряли 20% россиян, то в июне 2021 года - лишь 14%. В то же время число россиян, которые неодобрительно относятся к Навальному, за тот же период выросло с 50% до 62%, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", обнародованные в пятницу, 9 июля.

Как показал опрос, большинство россиян (32 процента) также поддерживают признание структур Навального "экстремистскими". При этом 27% не одобряют это решение, а 38% относятся к нему безразлично. Больше всего противников признания организаций Навального "экстремистскими" - среди респондентов 18-24 (33%) и 25-39 лет (32%), а больше всего сторонников - среди людей 55 лет и старше (45%).

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Алексея Навального "экстремистскими организациями", постановив, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению.

Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 02:54

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека (18.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в бундестаге комментируют запрет ФБК (10.06.2021)  

Увольнение за поддержку Навального: ответ бывших сотрудников московского метро. Европа в фокусе  

Также по теме

Hammer Gerichtssaal Gericht Richter-Hammer

Фонд Навального в Петербурге оштрафовали на 300 тысяч рублей 08.07.2021

Суд в Петербурге признал, что Фонд защиты прав граждан Алексея Навального нарушил закон об НКО-"иноагентах". ФЗПГ оштрафован на 300 тысяч рублей, а его глава Ольга Гусева - на 100 тысяч.

Moskauer Gericht

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией 09.06.2021

Вместе с ФБК, к экстремистским причислены Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального". Суд согласился с тем, что ФБК, ФЗПГ и штабы формируют условия для дестабилизации положения в России.

Moskauer Gericht

Мосгорсуд рассматривает по существу иск о признании ФБК экстремистским 09.06.2021

Заседание проходит в закрытом режиме. Московская прокуратура добивается признания экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и "Штабов Навального".

Реклама

Самые читаемые

Холодная война Лукашенко с Литвой и ЕС: Путин разрешил?  

КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов"  

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  