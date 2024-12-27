  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ОбществоРоссия

В РФ сняли ролик, в котором ПВО сбивает Санта-Клауса

Сергей Гуща
27 декабря 2024 г.

После того как упряжка Санта-Клауса взрывается, Дед Мороз говорит бойцу ПВО: "Правильно, не нужно ничего иностранного в нашем небе". Видео распространяют российские пропагандистские каналы в интернете.

https://p.dw.com/p/4odb8
Иллюстративное фото: Санта-Клаус в санях с оленьей упряжкой летит над заснеженной землей
Иллюстративное фото: Санта-Клаус в санях с оленьей упряжкойФото: picture alliance / Bildagentur-online/Blend Images

В России распространяется предновогодний видеоролик, в котором российская ПВО ракетой сбивает упряжку Санта-Клауса над московским Кремлем. На видео кадры новогодней Москвы сменяются летящим над городом Санта-Клаусом в санях, запряженных оленями. В руках у него банка кока-колы, а в санях - несколько ракет с эмблемой НАТО. В следующем кадре молодой боец ПВО сбивает упряжку ракетой, после чего сидящий рядом с ним Дед Мороз говорит: "Правильно, не нужно ничего иностранного в нашем небе". Видео заканчивается текстом на экране "С Новом годом, россияне!".

Видео распространяют российские пропагандистские каналы, сообщило в пятницу, 27 декабря, издание "Осторожно, новости", которому также было предложено опубликовать его у себя. По данным издания, роль оператора ПВО в ролике сыграл молодой актер Дмитрий Мельников. В разговоре с "Осторожно, новости" он сказал, что не может назвать автора видео по условиям контракта. По его словам, этот ролик был снят раньше и никак не связан с авиакатастрофой в казахстанском Актау.

 

Крушение азербайджанского самолета Embraer 190 в Казахстане

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана.На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. 

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил в пятницу, что лайнер потерпел крушение после воздействия оружия. Ранее телеканал Euronews сообщил, что, по словам источников в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух".

Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Крушение самолета в Актау: в Россию отменяют рейсы, в Баку требуют извинений от ‎Москвы‎

Крушение самолета в Актау: в Россию отменяют рейсы, в Баку требуют извинений от ‎Москвы‎

Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в казахстанском Актау, ‎по предварительным данным, подвергся «внешнему физическому и техническому ‎воздействию», сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ‎авиакомпании. Ряд авиакомпании приостановили рейсы в десяток российских ‎городов. 27 декабря должна начаться расшифровка записей черных ящиков ‎рухнувшего самолета. ‎
Политика27 декабря 2024 г.29:56 мин.
Обломки самолета на месте крушения

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау. Подробности крушения и версии произошедшего - в фотогалерее DW.
Политика27 декабря 2024 г.8 фото
На месте крушения самолета азербайджанских авиалиний в Актау

Птицы или ПВО? Как в России объясняют крушение самолета в Казахстане

Птицы или ПВО? Как в России объясняют крушение самолета в Казахстане

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, мог стать целью российских ПВО, когда на столицу Чечни была массированная атака дронов. Но официальные власти в России пытаются скрыть эти подробности.
Катастрофы27 декабря 2024 г.
Показать еще