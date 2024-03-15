В России начались выборы президента

Первые избирательные участки открылись на востоке России. Голосование в стране продлится три дня. Владимир Путин намерен пойти на пятый срок, реальных оппозиционных кандидатов ЦИК не допустил.

В России на Камчатке и Чукотке в пятницу, 15 марта, открылись первые избирательные участки. Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта, притом основным днем голосования считается воскресенье, 17 марта.

Для голосования на выборах президента РФ создано более 94 тысяч избирательных участков, изготовлено около 113,5 млн бюллетеней, сообщили в ЦИК. С 25 февраля проходило досрочное голосование в труднодоступных местах, а с 1 марта можно было проголосовать за рубежом. Кроме того, "выборы" президента РФ проходят в аннексированном Крыму и оккупированных территориях на востоке Украины. Киев призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях или вынужденно находящихся на территории РФ, "не участвовать в "псевдовыборах" президента РФ".

Выборы без оппозиции

В выборах участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Владимира Путина свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного оппозиционного или антивоенного кандидата.

71-летний Путин, правящий РФ уже 24 года, намерен переизбраться на высший государственный пост еще на шесть лет. Тем самым, он сможет оставаться у власти дольше, чем любой другой правитель России со времен императрицы Екатерины II.

"Полдень против Путина"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.

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