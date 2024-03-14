Рига: Голосование в посольстве для россиян безопасно

Латвия не будет наказывать россиян только за голосование в посольстве, заявила глава Минюста, комментируя проверки граждан РФ в день выборов. По ее словам, Рига готовится к возможным провокациям.

Власти Латвии не будут наказывать россиян за голосование на президентских выборах на избирательном участке в посольстве РФ, заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере на пресс-конференции в Риге, в четверг, 14 марта. На встрече с представителя российских оппозиционных медиа она разъяснила появившуюся ранее информацию о планируемом контроле участников голосования в российском посольстве со стороны полиции и погранслужбы, отмечает издание Delfi.

По ее словам, латвийская полиция не намерена заниматься сбором данных о голосующих россиянах. Само по себе голосование в российском посольстве власти в Риге не будут считать признаком поддержки российских властей, поскольку участие в выборах, в том числе в качестве неформального протеста, является правом человека, отметила далее Либиня-Эгнере.

Вместе с тем глава Минюста Латвии предупредила о возможных провокациях, к которым необходимо подготовиться Риге, и призвала публично не демонстрировать "символы России" за пределами посольства. При этом она напомнила позицию правительства Латвии, не признающего легитимность предстоящих президентских выборов в РФ, поскольку они проводятся в том числе на захваченных территориях Украины.

В Риге предупредили о проверках россиян в день выборов

Несколько дней назад глава Госполиции Латвии Армандс Рукс заявил в эфире телеканала TV3, что его ведомство вместе с пограничной службой будет проверять россиян, которые придут голосовать в посольство в Риге. "Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться - вместе с ГПО (пограничной службой. - Ред.) будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз", - предупредил он. В случае серьезных нарушений правил пребывания в Латвии возможны процедуры выдворения, указал далее чиновник и сослался на аналогичные проверки в России во время латвийских выборов.

При этом в конце февраля главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подготовили совместную ноту, в которой расценили участие в голосовании на президентских выборах РФ как акт поддержки российской агрессии в отношении Украины в связи с проведением российскими властями выборов на захваченных территориях этой страны. Глава Минюста Латвии, комментируя совместную позицию балтийских стран, напомнила, что латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны. "Поэтому, по сути, мы этой нотой сообщили, что за пределами посольства порядок будет обеспечен, но люди, которые туда пойдут, они, по сути, поддерживают войну", - пояснила Либиня-Эгнере.

Выборы в России и акция "Полдень против Путина"

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и тем самым выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. "Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города", - написал он в письме, которое его соратники опубликовали 1 февраля. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры.

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