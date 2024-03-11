Власти Латвии будут проверять голосующих в Риге россиян

Полиция Латвии сообщила о проверках виз и ВНЖ у россиян, которые придут на выборы в посольство. По словам министра юстиции, Рига расценивает участие в выборах как акт поддержки российской агрессии.

Во время предстоящих президентских выборов в РФ власти Латвии будут проверять россиян, которые придут на избирательный участок в посольстве. Полиция и пограничники будут контролировать у находящихся в стране граждан России наличие права на пребывание, сообщил в понедельник, 11 марта, латвийский телеканал TV3 со ссылкой на главу Госполиции Армандса Рукса .

"Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться - вместе с ГПО (пограничной службой - Ред.) будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз", - предупредил Рукс. По его словам, в случае серьезных нарушений правил пребывания в Латвии возможны процедуры выдворения. Глава Госполиции также указал, что аналогичные проверки проводят российские правоохранительные органы во время латвийских выборов, когда граждане Латвии идут на избирательные участки в диппредставительствах.

Кроме того, Рукс отметил, что во время российских выборов Госполиция будет работать в усиленном режиме и пресекать любые попытки прославления российской агрессии в отношении Украины. Как передает телеканал, в Латвии 17 марта будут работать два избирательных участка, оба из них расположены в посольстве РФ на улице Независимости Украины в Риге, ошибочно указываемой на сайте диппредставительства как улица Антонияс. Она была переименована в 2022 году после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Министр юстиции: Латвия расценивает участие в выборах как поддержку войны РФ

Между тем в конце февраля главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подготовили совместную ноту, в которой расценили участие в голосовании на президентских выборах РФ как акт поддержки российской агрессии в отношении Украины в связи с проведением российскими властями выборов на захваченных территориях этой страны. "Мы не можем ограничить доступ в посольство тем гражданам РФ, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там - это их отношения с государством, гражданами которого они являются", - заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, комментируя совместную позицию балтийских стран.

Она напомнила, что латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны. "Поэтому, по сути, мы этой нотой сообщили, что за пределами посольства порядок будет обеспечен, но люди, которые туда пойдут, они, по сути, поддерживают войну", - пояснила Либиня-Эгнере.

Выборы в России и акция "Полдень против Путина"

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и тем самым выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. "Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города", - написал он в письме, которое его соратники опубликовали 1 февраля. В поддержку этой акции также выступили Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры.

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