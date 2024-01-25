  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В РФ - первый приговор за комментарий "нежелательному" СМИ

Ольга Лебедева
25 января 2024 г.

В Бурятии приговорили к штрафу правозащитницу Надежду Низовкину, выступившую с комментарием в эфире телеканала "Дождь", объявленного в РФ "нежелательной организацией".

https://p.dw.com/p/4bfCx
Логотип телеканала "Дождь"
Независимый телеканал "Дождь" - в РФ "нежелательная организация"Фото: Dmitry Golubovich/picture alliance

Октябрьский суд Бурятии вынес решение по административному делу в отношении бурятской правозащитницы Надежды Низовкиной. Он признал ее виновной по статье об участии в деятельности "нежелательной организации" и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает "Медиазона" в четверг, 25 января, со ссылкой на размещенное на сайте суда постановление.

Первый известный случай штрафа за комментарий "нежелательному" СМИ

Согласно документу, Низовкина приняла участие в деятельности "нежелательной организации", выступив в эфире телеканала "Дождь" с комментарием об избиении приемного сына бурятской активистки Натальи Филоновой в детском доме. Как отмечает "Медиазона", это первый известный случай составления протокола по данной статье за комментарий СМИ, объявленному российскими властями "нежелательным".

Надежда Низовкина по-прежнему находится в России. В декабре прошлого года ее уже штрафовали по той же статье за выступление на "Форуме свободных государств постРоссии", объявленном "нежелательной организацией". Сумма штрафа также составила 5 тысяч рублей.

Телеканал "Дождь" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину был вынужден прекратить деятельность РФ и открыть вещание вначале из Риги, после лишения лицензии в Латвии - из Амстердама. Он был объявлен в России "нежелательной организацией" в июле 2023 года.

Смотрите также:

О России издалека: "Дождь", "Новая" и DW во время войны