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Логотип телеканала "Дождь" (фото из архива)
Логотип телеканала "Дождь"Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/imago
ПолитикаНидерланды

Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Александра Иванова
29 мин. назад

Нидерландский национальный регулятор опубликовал сообщение о выдаче лицензии на вещание телеканалу "Дождь" в конце декабря 2022 года.

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Телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах. Об этом рассказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко в интервью Telegram-каналу Plushev/Плющев журналиста Александра Плющева вечером в понедельник, 9 января.

Между тем объявление с этой информацией на сайте национального регулятора Commissariaat voor de Media датировано 22 декабря 2022 года. "Commissariaat voor de Media выдает разрешение TVR Studios B.V. как коммерческому медиаучреждению на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания через программный канал "ТВ Дождь", - говорится в этом документе.

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне 2022 года стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

Претензии властей Латвии к телеканалу "Дождь"

Власти Латвии неоднократно предъявляли претензии к работе телеканала. 1 декабря ведущий Алексей Коростелёв, предлагая зрителям "Дождя" сообщать каналу о нарушениях при мобилизации, сказал: "Многие из историй, написанных на наши почту и Telegram-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

Украинские активисты и власти Латвии раскритиковали канал за якобы помощь военным РФ. Руководство "Дождя" извинилось за инцидент и уволило Коростелёва, отметив, что он оговорился. Телеканал заявил, что не помогает российской армии и выступает против войны. Между тем Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку из-за подозрений в оказании помощи "российским оккупационным силам".

6 декабря глава Национального совета по электронным СМИ Латвии ( NEPLP) Ивар Аболиньш объявил, что вещание российского телеканала "Дождь" должно прекратиться 8 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

За несколько дней до этого "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в его эфире российская армия была названа "нашей", а также показана карта РФ, включающая аннексированный Крым. Согласно заявлению NEPLP, первое предупреждение "Дождю" было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латышском языке.

Смотрите также:

Почему Латвия запретила "Дождь"?

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