Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

Ситуация с российским телеканалом "Дождь" в Латвии и других странах Балтии не оставляет равнодушными представителей европейской прессы и политиков Евросоюза. "Неожиданным подарком Кремлю" назвал решение властей Латвии от 6 декабря об отзыве лицензии у российского телеканала глава немецкого отделения международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристиан Мир (Christian Mihr).

Не согласен с решением латвийских властей и Сергей Лагодинский, депутат Европейского парламента от немецкой партии "зеленых". Лагодинский, который входит в группу Европарламента по мониторингу принципов правового государства, считает, что "Дождь" был наказан несоразмерно. Об этом он заявил ведущей Маргарите Кальц в программе "DW Новости".

DW: Насколько вообще оправдана и правомочна такая мера со стороны Риги (лишение телеканала лицензии на вещаение. - Ред.), и есть ли шансы у "Дождя" на выживание в таких условиях?

Сергей Лагодинский: Я не уверен, насколько сейчас речь идет о шансах на выживание именно в Риге, но, с нашей и с моей точки зрения (я советовался с некоторыми коллегами), это непропорциональная мера. У нас тоже вопросы, естественно, есть к "Дождю" по поводу карт, на которых Крым изображен якобы частью Российской Федерации. Об этом тоже было сделано одно предупреждение (телеканалу латвийским регулятором. - Ред.). Но другие предупреждения меня несколько удивляют.

Например, тот факт, что "Дождь" не имеет права говорить о "нашей" российской армии, являясь в принципе, не юридически, но неформально, российским СМИ. А какая у них армия? Мне кажется, что нам надо поощрять такой критический самоанализ россиян, которые не смотрели бы на свою армию как на армию инопланетян. Это их армия, которая совершает все эти ужаснейшие преступления. И в том, что они говорят об этом, я не вижу никакого позитива, а я вижу очень много вопросов, самокритики.

Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

И в какой-то степени... представьте, если бы в Германии немцы после Второй мировой войны говорили: это не наш вермахт был, это вот кто-то там, Гитлер. Но как же - конечно, это был вермахт немцев. А вот уже как о них (армии РФ. - Ред.) говорить, как критиковать их и себя - это другой вопрос. И в данном случае "Дождь" был всегда настроен по отношению к этой войне критически. Поэтому я не хотел бы даже ввязываться в эти дискуссии по факту. Но по закону, мне кажется, что это непропорциональное решение, которое, в принципе, по европейским ценностям и правам граждан - несоразмерно.

- Сергей, не возникает ли впечатления, что своими такими резкими действиями Рига, Вильнюс и Таллин, по сути, играют на руку Москве, где сразу указали на то, что, мол, вот вы все о европейских взглядах говорили, о свободе слова, ну и получите…

- Знаете, пусть Москва помалкивает, у них там достаточно своих проблем. Все равно эти действия не идут ни в какое сравнение с теми абсолютно антидемократическими, тоталитарными мерами, которые принимаются в Российской Федерации. Поэтому здесь, пожалуйста, оставьте эти претензии при себе.

Вот я член группы по мониторингу принципов правового государства и демократических свобод, и мы очень часто находим проблемы с правоприменением во многих странах - в Греции, в Польше и в Венгрии. Мы это критикуем, государства это часто исправляют, суды часто исправляют. В этом самоисправлении, самоисцелении и состоит демократия, а вот этого ничего мы на российской стороне уже многие годы не видим. Поэтому я бы попросил комментаторов из РФ быть немного поосторожнее со сравнениями.

- DW в пресс-службе Еврокомиссии ответили, что решение латвийского регулятора было принято на национальном уровне. Более того, что оно подкреплено оценкой службы госбезопасности Латвии и принято в соответствии с законодательством этой страны. Отмечается также, что белорусские и российские независимые СМИ должны придерживаться правил и законов на национальном уровне. При этом в ответе подчеркивается и важность независимых СМИ в борьбе с российской пропагандой. Ответ звучит как скорее "нет", чем "да", то есть за "Дождь" ЕС вступаться не будет?

- Здесь еще вопрос разной компетенции. Компетенция в первую очередь здесь на государственном уровне. Тем не менее я как парламентарий имею право, поскольку мы занимаемся именно этими вопросами, выразить свое мнение и свою критику. Я знаю, что многие политики в Евросоюзе, многие дипломатические службы ЕС сигнализировали латвийским коллегам, чтобы они проявляли определенную осторожность в этой ситуации. Я считаю, что это правильно. Но никого заставлять мы не можем.

Мы и Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. - Ред.) в Венгрии заставить не можем, как вы видите, и многих других проблематичных лидеров. Это одно из родимых пятен Европейского Союза. Нам очень трудно пронизать вертикально в такой ситуации сферы власти, поскольку очень часто решение принимается на национальном уровне.

Но мы как политики можем высказывать свое отношение. Опять же, я критически отношусь к некоторым высказываниям ведущих "Дождя" и считаю правильным, что некоторые из них были уволены за эти высказывания. Но я не считаю пропорциональным отзыв лицензии у единственного канала, которому уже пришлось один раз бежать (из России. - Ред.), для того чтобы свободно работать.

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