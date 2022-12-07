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Бывшая московская студия телеканала "Дождь"
Фото: Denis Kaminev/REUTERS
ПолитикаЛитва

Лишенный лицензии в Латвии "Дождь" будет недоступен в Литве

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Латвия запретила "Дождь", сославшись на "угрозу национальной безопасности".

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Российский оппозиционный телеканал "Дождь" будет недоступен для просмотра в Литве. Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии "Дождя", позволявшей каналу распространять контент в Евросоюзе, а также в России, США и других странах, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду, 7 декабря.

"Он ("Дождь" - Ред.) был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила комиссия.

"Угроза нацбезопасности"

Накануне Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание "Дождя", сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.

Лишение "Дождя" лицензии в Латвии последовало за двумя предупреждениями. Первое было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро.

Второе предупреждение "Дождь" получил после того, как его ведущий Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию "нашей" и выразил надежду на то, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным "с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

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