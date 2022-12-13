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Студия "Дождя" (фото из архива)Фото: Dmitry Golubovich/picture alliance
СМИГермания

Немецкие журналисты призвали Латвию вернуть лицензию "Дождю"

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Немецкий союз журналистов и профсоюз Ver.di заявили о необходимости соблюдать свободу СМИ и подчеркнули, что решение латвийского регулятора не могут одобрить нигде в Европе.

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Немецкий союз журналистов (DJV) и Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di, в который также входят сотрудники СМИ, призвал власти Латвии вернуть лицензию на вещание телеканалу "Дождь", который после начала войны в Украине и закрытия в России переехал в Ригу и возобновил там вещание. "Свобода прессы универсальна, это касается и Латвии - вне зависимости от того, насколько велик страх перед соседней Россией", - заявил во вторник, 13 декабря, председатель DJV Франк Ибераль (Frank Überall) в Берлине.

В свою очередь глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke) назвал решение латвийского регулятора "актом произвола", который "явным образом противоречит фундаментальным ценностям Европейского Союза". В обеих организациях напомнили, что журналистам "Дождя" пришлось бежать из России, поскольку в этой стране им не разрешалось критически и независимо сообщать о происходящих событиях.

"Если теперь будет прервано вещание "Дождя" из Латвии, россияне лишатся одного из немногих оставшихся независимых и заслуживающих доверия источников информации", - отметил Вернеке. Он подчеркнул, что решение Риги соответствует интересам Кремля и не может одобряться никем в Европе.

Ситуация с "Дождем" в Латвии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в начале декабря аннулировал лицензию российского телеканала "Дождь" на вещание "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку". "Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убедилось, что руководство "Дождя" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии", - заявил глава регулятора Ивар Аболиньш. Он подчеркнул, что "законы Латвии должны соблюдать и уважать все".

Скандал разгорелся после того, как ведущий Алексей Коростелев оговорился в прямом эфире. Его фраза о том, что канал "смог помочь" мобилизованным россиянам "на фронте", была истолкована в буквальном смысле слова - как свидетельство содействия военной агрессии Москвы против Украины. Ранее NEPLP наложил на "Дождь" штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов "наша армия" по отношению к вооруженным силам РФ. При этом NEPLP подчеркнул, что это уже не первая претензия к данному телеканалу.

"Дождь" считает обвинения "абсурдными"

Руководство "Дождя" назвало эти обвинения "несправедливыми и абсурдными" и заявило, что продолжит вещать на платформе YouTube. Против решения регулятора выступили, среди прочего, латвийские журналисты и европейские политикии правозащитники.

Телеканал "Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне стало известно, что "Дождь" получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле телеканал объявил, что возобновляет вещание.

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