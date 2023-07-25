Генпрокуратура признала "нежелательным" телеканал "Дождь"

Руководство "Дождя" объявило, что для безопасности зрителей отключает сбор донатов из России и отменяет уже существующие подписки от россиян.

Генпрокуратура России объявила "нежелательными" на территории РФ два юрлица телеканала "Дождь" - компании SIA TV Rain и TVR Studios B.V. из Латвии и Нидерландов соответственно. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 25 июля.

Свое решение Генпрокуратура мотивировала тем, что телеканал якобы распространяет материалы экстремистских организаций ФБК и "Штабы Навального", а также террористических организаций, "иностранных агентов" и других "нежелательных организаций".

Кроме того, в прокуратуре считают, что оба юрлица "Дождя" дискредитируют органы власти РФ, распространяют "фейки" о российском вторжении в Украину, поддерживают людей и организации, объявленные "иностранными агентами".

"Дождь" отменил подписки и отключил сбор донатов

По закону, организациям, деятельность которых признана нежелательной, запрещено работать в России. Гражданам РФ и российским юрлицам запрещено участвовать в деятельности нежелательных организаций, в том числе распространять их материалы и оказывать финансовые услуги. За нарушение грозит как административная, так и уголовная ответственность с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы.

Основательница "Дождя" Наталья Синдеева заявила, что руководство телеканала "в ближайшее время" определит шаги, в том числе, в юридическом поле. "Нас назвали "нежелательными в России", но это не так: это подтверждают 13 миллионов зрителей в России в прошлом месяце. Но безопасность наших зрителей для нас главное. А потому мы отключаем сбор донатов из России, отменяем уже существующие подписки от россиян и призываем вас не делиться ссылками на наши материалы, если вы проживаете в РФ - это теперь небезопасно", - заявила Синдеева, призвав и дальше смотреть "Дождь".

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