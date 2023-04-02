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Фото: Vladimir Simicek/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

"Свободный университет" приостанавливает деятельность в РФ

Виталий Кропман
11 мин. назад

Причиной такого шага стало решение Генпрокуратуры РФ, признавшей учебное заведение "нежелательной организацией". Дальнейшее сотрудничество с университетом грозит преподавателям и студентам уголовным преследованием.

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"Свободный университет" - интернет-вуз, открытый бывшими преподавателями российской Высшей школы экономики - решил приостановить свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении Ученого совета, опубликованном в воскресенье, 2 апреля, в Telegram-канале университета.

Как отмечается в заявлении, причиной такого шага стало решение Генпрокуратуры РФ, признавшей учебное заведение "нежелательной организацией". В Ученом совете заявили, что считают главным приоритетом безопасность студентов и преподавателей. В то же время "законы РФ позволяют преследовать граждан за любое "участие в деятельности" подобных организаций. Тем самым власти объявляют преподавателей и студентов, которые посещают независимые семинары и ведут свободную академическую дискуссию, правонарушителями", - указывается в заявлении. Согласно же ст. 284.1 УК РФ после решения Генпрокуратуры студентам и сотрудникам университета может грозить до четырех лет лишения свободы.

В Ученом совете указали, что считают "действия Генпрокуратуры, которая по сути ставит вне закона идею университета, антиконституционными". Тем не менее организация планирует свое дальнейшее развитие вне пределов российской юрисдикции.

Какие претензии у Генпрокуратуры РФ?

НКО "Свободный университет" была зарегистрирована в Латвии в 2021 году. Среди его основателей бывший член Общественной палаты РФ, юрист Елена Лукьянова, филолог Гасан Гусейнов, журналист Кирилл Мартынов. На сегодняшний день с университетом сотрудничают 180 преподавателей, в нем обучаются около 2 тыс. студентов.

31 марта Генпрокуратура РФ объявила о признании НКО "Свободный университет" нежелательной организацией. Как сообщила пресс-служба ведомства, "профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими", а "в ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии". Все это, в свою очередь, "представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства".

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