"Медуза" признана "нежелательной": чем грозит этот статус

Генпрокуратура РФ внесла "Медузу" в список "нежелательных организаций". DW - о том, что означает этот статус для издания и его читателей, и как на это отреагировали коллеги "Медузы".

Генеральная прокуратура России объявила издание "Медуза" "нежелательной организацией". В опубликованном 26 января заявлении ведомства говорится, что деятельность СМИ "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". В ответ "Медуза" убрала со своего сайта плашку "иноагента", которой она сопровождала свои материалы.

Главред "Медузы": "Я испытала колоссальное облегчение"

Учредительница "Медузы" Галина Тимченко в программе "DW Новости. Шоу" призналась, что после объявления издания "нежелательной организацией" она испытала "колоссальное облегчение". "Ждать плохих событий довольно мучительно. А мы готовились и ждали с первого дня войны. С 24 февраля мы были готовы к тому, что нас объявят "нежелательной организацией". И поэтому мы заранее к этому готовились, консультировались с юристами и написали большую инструкцию для сотрудников", - рассказала Тимченко.

На вопрос о том, чем можно помочь изданию, Галина Тимченко ответила: "Читать. Людям с русскими паспортами, находящимся на территории Российской Федерации, читать "Медузу" безопасно. Все остальное, к сожалению, грозит им административным и потом уголовным преследованием. Поэтому читайте "Медузу".

Чем грозит статус "нежелательной организации"

О, том, что признание "нежелательной организацией" означает для СМИ и его читателей, сама "Медуза" подробно писала еще год назад, когда этот статус был присвоен изданию "Проект". Так, этот ярлык фактически блокирует деятельность СМИ на территории РФ. Отныне будет запрещено не только перепечатывать материалы "Медузы", но даже репостить их и ставить лайки на ее сообщения в соцсетях.

Запрет относится не только к российским изданиям, но и к обычным читателям. За активную ссылку на любую статью "Медузы" можно будет получить штраф, при этом, речь идет как об актуальных, так и об архивных материалах, опубликованных несколько лет назад, объясняет журналист Александр Плющев. "Это называется "длящееся правонарушение". С учетом того, что ежемесячно издание читали десятки миллионов человек, но и подвешены теперь миллионы", - пишет Плющев в Telegram-канале.

Генпрокуратура в любой момент может заблокировать не только "Медузу", но и ссылающиеся на нее СМИ Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Признание "нежелательной организацией" дает возможность Генпрокуратуре в любой момент заблокировать не только "Медузу", но и ссылающиеся на нее СМИ. Для сотрудников издания работа в "нежелательной" "Медузе" будет считаться административным нарушением, которое наказывается штрафами. Их сумма составляет для граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для организаций - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если сотрудник "нежелательной организации" не прекратит работу в ней после первого административного наказания, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

"Медуза" не первый год просит читателей поддержать работу издания донатами. Теперь переводы или любая другая форма финансовой поддержки "нежелательной организации" может стать поводом для уголовного преследования. В соответствии с ч.2 ст.284.1 УК РФ "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг" "нежелательной организации" "наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до пяти лет".

Гражданам России сотрудничество с "нежелательной организации" не только в России, но и за ее пределами грозит вначале административной ответственностью и штрафом, а затем - уголовной ответственностью.

"Кто тут нежелательный, это еще вопрос"

DW cобрала реакции журналистов и изданий на признание "Медузы"нежелательной организацией.

"Действия же российского государства в отношении "Медузы" - это чистый террор, угроза редакции и запугивание коллег и аудитории. Не нужно иметь больших способностей, чтобы предсказать дальнейшее распространение "нежелательности" на других игроков российского медийного поля", - пишет в своем Telegram-канале журналист Александр Плющев.

"Медуза" - наши коллеги и друзья, это одно из главных российских независимых медиа, профессиональное и необходимое России. Генпрокуратура утверждает, что "Медуза" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России". Понятно, почему: потому что российская власть боится правды, боится того, чтобы как можно больше людей в России узнавали правду о происходящем. Моя поддержка всем коллегам из "Медузы", вы все делаете правильно - пожалуйста, продолжайте в том же духе!", - говорится в Telegram-канале главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко.

"Мы уверены, что реальные причины для преследования наших коллег связаны с высокими профессиональными стандартами их работы по освещению преступной войны РФ против Украины. "Нежелательные медиа" уже не редкость для современной России. Тем не менее государство впервые прямо ставит перед собой задачу уничтожить издание с многомиллионной аудиторией, главного независимого источника новостей и историй для российских читателей.

Мы считаем, что тем самым власти РФ берут курс на полную изоляцию граждан страны от любой независимой информации о войне и ее последствий для российского общества. Очевидно, что государственная пропаганда уже не справляется со своими задачами, так что любые альтернативы ей должны быть устранены. Власти РФ требуют, чтобы мы отказались от нашей работы и оставили наших сограждан наедине с пропагандой. Мы не можем пойти на это требование. Мы выражаем поддержку редакции "Медузы" и призываем всех независимых журналистов к солидарным действиям", - указывается в заявлении редакции "Новая газета Европа" , открытом для подписания.

"Мы в "Медиазоне" тоже переживаем за коллег из "Медузы", которую Генпрокуратура сегодня объявила "нежелательной организацией». Журналистов последние два года клеймили "иностранными агентами", после начала войны заблокировали сайты почти всех изданий, некоторые медиа уже стали "нежелательными", и вот теперь добрались до крупнейшего независимого издания страны. Цель понятна: запугать журналистов и отрезать издание от читателей. Надеемся, что это у них не получится. Выражаем максимальную поддержку "Медузе"!", - сказано в заявлении издания "Медиазона".

"Генпрокуратура признала Медузу нежелательной организацией. Что это значит? Да ничего, все как читали "Медузу", так и будут, причем даже в Генпрокуратуре. Коллегам поддержка максимальная. А кто тут нежелательный, это еще вопрос", - пишет в Telegram-канале журналистка Фарида Рустамова.

Что нужно Генпрокуратуре для признания организаций "нежелательными"

Закон о "нежелательных организациях" был принят в России в 2015 году. Этим статусом Генпрокуратура РФ может наделить любую иностранную или международную неправительственную организацию, если сочтет, что ее деятельность угрожает "основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России".

Для обоснования своего решения Генпрокуратура не должна приводить никаких доказательств. Решения суда для внесения организаций в список "нежелательных" не требуется - необходимо только формальное одобрение министерства иностранных дел РФ.

"Нежелательными" в России уже признаны издания "Проект", "Важные истории", Bellingcat и The Insider.

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