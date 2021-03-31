Издание "Медуза" объявлено в России "иностранным агентом"

Министерство юстиции России внесло интернет-издание "Медуза" в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 апреля, пояснив, что в список включены юридическое лицо SIA "Medusa Project", зарегистрированное в Латвии, и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении. Редакция "Медузы" заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.

Штрафы за неуказание статуса СМИ-"иноагента"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Ранее 23 апреля Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации одобрила закон о штрафах для журналистов и редакций за ссылки на сообщения иностранных СМИ-"иноагентов" без указания на этот статус.

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", радио "Свобода", правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.

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