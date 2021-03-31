Издание "Медуза" объявлено в России "иностранным агентом"

Министерство юстиции России внесло интернет-издание "Медуза" в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 апреля, пояснив, что в список включены юридическое лицо SIA "Medusa Project", зарегистрированное в Латвии, и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".
Решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении. Редакция "Медузы" заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.
Штрафы за неуказание статуса СМИ-"иноагента"
Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Ранее 23 апреля Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации одобрила закон о штрафах для журналистов и редакций за ссылки на сообщения иностранных СМИ-"иноагентов" без указания на этот статус.
Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", радио "Свобода", правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.
Смотрите также:
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Политическая деятельность - понятие растяжимое
Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО
DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
Что стало с признанными "иноагентами" НКО
С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.
-
"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ
СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".
Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель