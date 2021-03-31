 Издание ″Медуза″ объявлено в России ″иностранным агентом″ | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Издание "Медуза" объявлено в России "иностранным агентом"

В реестре СМИ-"иноагентов" числятся уже 19 физических и юридических лиц, в том числе два юрлица "Медузы". Издание намерено обжаловать решение министерства юстиции РФ.

Скриншот интернет-сайта Медуза

Министерство юстиции России внесло интернет-издание "Медуза" в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 23 апреля, пояснив, что в список включены юридическое лицо SIA "Medusa Project", зарегистрированное в Латвии, и общество с ограниченной ответственностью "Первое антикоррупционное СМИ".

Решение принято "во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации", говорится в сообщении. Редакция "Медузы" заявила о намерении обжаловать решение Минюста РФ.

Штрафы за неуказание статуса СМИ-"иноагента"

Закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в 2017 году. Согласно ему, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). Ранее 23 апреля Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации одобрила закон о штрафах для журналистов и редакций за ссылки на сообщения иностранных СМИ-"иноагентов" без указания на этот статус. 

Теперь в реестре СМИ-"иноагентов" - 19 физических и юридических лиц, среди них - "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", радио "Свобода", правозащитник Лев Пономарев и журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин.

 Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:01

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

Аудио- и видеофайлы по теме

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

Закон о СМИ-"иноагентах" в России как способ наказания неугодных  

Также по теме

Baltisches Forum In St. Petersburg

Суд в Москве оставил журналиста Маркелова в списке физлиц-"иноагентов" 31.03.2021

Суд признал законным включение корреспондента издания "7x7" Сергея Маркелова в список "иностранных агентов" Минюста РФ. Журналист называет это решение дискриминацией и обжалует его.

Russland Roskomnadzor-Gebäude in Moskau

Роскомнадзор составил первые протоколы о нарушениях на СМИ-"иноагентов" 12.01.2021

Роскомнадзор не сообщил, на какие именно СМИ составлены протоколы, однако "Интерфакс" передает, что это четыре проекта "Радио Свобода".

Baltisches Forum In St. Petersburg

Главред "Псковской губернии" подал в суд из-за статуса "иноагент" 03.03.2021

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин был включен в список СМИ-"иностранных агентов" в конце 2020 года вместе с рядом других правозащитников и журналистов.

Реклама

Самые читаемые

Какого Ленина скрывали в СССР  

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в сфере обороны  

Глава МИД ФРГ призвал премьера Саксонии не дать Москве себя использовать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW