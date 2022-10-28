Учредительница "Медузы" стала европейской журналисткой года

Галине Тимченко вручена премия медиафестиваля Prix Europa в категории "Европейский журналист года". Запущенное ей издание "Медуза" принадлежит к важнейшим независимым СМИ на русском языке, отметило жюри.

Учредительница онлайн-издания Meduza Галина Тимченко в пятницу, 28 октября, получила премию медиафестиваля Prix Europa в категории "Европейский журналист года". По оценке руководства фестиваля, "Медуза" входит в число важнейших независимых СМИ на русском языке. Тимченко мужественно и настойчиво борется за создание надежного источника новостей, подчеркнула генеральный директор баварской медиакомпании Bayerischer Rundfunk Катя Вильдермут (Katja Wildermuth).

В 2004 - 2014 годах Галина Тимченко являлась главным редактором интернет-издания Lenta.ru. В марте 2014-го, вскоре после аннексии Крыма Россией, она была уволена владельцем издания, а уже в октябре запустила в Риге "Медузу". В марте 2015 года Тимченко стала одним из лауреатов престижной немецкой премии имени Герда Буцериуса за развитие свободы слова.

В апреле 2021 года министерство юстиции России внесло "Медузу" в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". В марте текущего года сайт издания был заблокирован в РФ.

Лауреатки 2021 года - белоруски Андреева и Чульцова

В 2021 году награды Prix Europa в категории "Европейский журналист года" были удостоены белорусские сотрудницы польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова. В то время обе девушки находились в тюрьме, приговоренные к лишению свободы по уголовной статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них".

В июле Андрееву приговорили к восьми годам колонии по обвинению в госизмене. Подробности этого дела неизвестны до сих пор. Чульцова в сентябре вышла на свободу из женской колонии в Гомеле.

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