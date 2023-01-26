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Основатель "Медузы" Галина Тимченко
Основатель "Медузы" Галина ТимченкоФото: DW
ПолитикаРоссия

"Медуза" признана "нежелательной организацией" в России

Ольга Лебедева
26 мин. назад

Генпрокуратура РФ объявила издание "Медуза" "нежелательной организацией", заявив, что оно "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

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Базирующееся в Риге русскоязычное издание "Медуза" признано "нежелательной организацией" в России. В четверг, 26 января, Генпрокуратура РФ "по результатам изучения поступивших материалов" объявила "нежелательной на территории Российской Федерации" деятельность латвийской неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза").

В Генпрокуратуре сочли, что СМИ "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". "Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования", - заявило далее ведомство.

В апреле 2021 года основанную Галиной Тимченко "Медузу" объявили в РФ "СМИ - иностранным агентом", это издание стало одним из первых в данном реестре. После "Медузы" в список были внесены многие независимые СМИ, в том числе телеканал "Дождь", "Медиазону", десятки журналистов и общественных деятелей. С марта 2022 года в реестре "СМИ-иноагентов" числится Deutsche Welle.

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Заявление Генпрокуратуры РФ

Признание "Медузы" "нежелательной организацией"
epp.genproc.gov.ru
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