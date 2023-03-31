Латвийская НПО признана в РФ "нежелательной"

В ходе учебного процесса у студентов "Свободного университета" формируется "стойкая неприязнь к РФ", утверждает Генпрокуратура России. Она проинформировала Минюст о решении признать НПО "нежелательной".

Генпрокуратура РФ приняла решение признать "нежелательной" латвийскую неправительственную организацию (НПО) "Свободный университет". Об этом сообщается в пятницу, 31 марта, на сайте ведомства.

По версии Генпрокуратуры, "Свободный университет" основан проживающими на территории Латвии гражданами России, в том числе признанными в РФ "иностранными агентами". "Профессорско-преподавательским составом учебного заведения популяризируется деятельность организаций, признанных на территории Российской Федерации экстремистскими", - заявляет далее Генпрокуратура РФ, не уточняя, о каких именно организациях идет речь. Другая ее претензия к НПО сводится к тому, что в ходе учебы у студентов якобы "формируется стойкая неприязнь" к России с "одновременным навязыванием ультралиберальной модели европейской демократии".

Генпрокуратура пишет, что проинформировала Минюст РФ о своем решении признать "Свободный университет" "нежелательной" организацией. Ожидается, что министерство включит НПО в соответствующий список.

Освобождение от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин своими указами освободил от должностей послов России в Латвии и Эстонии: Михаила Ванина и Владимира Липаева. МИД РФ 23 января заявил, что, реагируя на требования эстонской стороны сократить число сотрудников посольства РФ в Таллинне, понижает статус дипломатических отношений с Эстонией до уровня поверенных.

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