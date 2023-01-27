Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Почему Латвия не хочет принимать уклонистов из России, какие просчеты Запада привели к войне в Украине и почему не стоит бояться российской ядерной угрозы, рассказал президент Латвии в интервью DW.

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью DW приветствовал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) направить танки Leopard-2 в Украину, отверг обвинения Кремля в том, что страны Запада перешли красную линию, и объяснил, почему западные союзники должны еще больше усилить поддержку Украины.

DW: Господин президент, Германия теперь уже точно отправляет в Украину боевые танки Leopard-2. Готовы ли вы поблагодарить канцлера Германии Олафа Шольца?

Эгилс Левитс: Конечно. Это решение канцлера Шольца очень приветствуется всеми союзниками по НАТО, а также Латвией. Я думаю, что это правильное решение, потому что безопасность Европы под угрозой.

- На Германию, и особенно на Олафа Шольца, оказывалось сильное внешнее давление. В том числе и странами Балтии. Почему?

- Потому что мы считаем, что необходимо поддержать Украину, потому что это единственный способ защитить Европу.

- В Европе, и особенно в Германии, немало тех, кто выступает против поставок Западом оружия в Украину. Один из главных аргументов - Европа все больше втягивается в войну. Понимаете ли вы эту критику?

Президент Латвии Эгилс Левитс Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

- Я вижу, что эта критика необоснованна, потому что источником войны является Россия, а не НАТО, не Европа, не Германия и не Латвия. И, конечно, мы защищаемся. Защита наших государств - это наш долг.



- Другие говорят, что Германия и НАТО ослабляют самих себя, отправляя свое лучшее оружие в Украину. На замену этих танков уйдут годы и будет нечем защищать страны Балтии. Что вы думаете об этом?

- Я не думаю, что это правильный аргумент, потому что и Россия теряет свое вооружение. И я думаю, необходимо поддерживать Украину, потому что, повторяю: Украина защищает Европу. И лучше, если мы будем помогать Украине сейчас, чем другим странам позже.

- У критиков есть и другой аргумент: отправка танков означает для Кремля выход за красные линии, и это может спровоцировать Россию на ответные действия против Запада.

- Я не думаю, что упоминание красных линий уместно в данном контексте. Потому что Россия уже переступила красную линию, напав на Украину - суверенную демократическую страну.

- То есть, вы не боитесь того, что эскалация между Россией и Западом может выйти на следующий уровень?

- Мы должны помочь Украине защитить нацию, государство. А Россия должна увидеть, что агрессия не может быть выгодной. Потому что, если мы позволим России извлекать выгоду из агрессии, то, разумеется, какие могут быть ограничения? Тогда это приглашение для России идти дальше, а также, например, для других стран - нападать на соседей.

- Дмитрий Медведев недавно сказал, что "ядерная держава не может проиграть". Россия - ядерная сверхдержава. Вас не беспокоит перспектива ядерной войны, атомной войны в центре Европы?

- У нас нет ядерного оружия. У большинства европейских стран тоже нет ядерного оружия. Оно есть у Соединенных Штатов Америки. И президент Байден уже сказал, что применение Россией ядерного оружия в Украине будет катастрофой для России.

- Германия уже потратила 3,3 миллиарда евро на помощь Украине, по объему поддержки - это третье место после США и Великобритании. Но Латвия в процентном соотношении к ВВП поддерживает Украину еще сильнее. Должны ли страны Западной Европы делать больше?

- Если мы смотрим на геополитическую ситуацию, то крайне важно, чтобы Европа была защищена. И теперь защита Европы находится в руках Украины. И наш долг - помочь Украине.

- Ваша страна, наряду с другими странами Балтии, не только закрыла свои границы для россиян - не для всех, но для большинства, - но и однозначно отказывается принимать российских уклонистов. Но эти люди бегут от мобилизации и, возможно, даже от верной смерти. Почему вы закрываете для них границы?

- Мы закрываем границы для российских туристов. Если есть реальные беженцы, конечно, их запросы мы рассматриваем. Но мы не хотим сейчас - на фоне ситуации в Европе, когда российские солдаты убивают украинцев, - чтобы к нам приезжали российские туристы.

- Готовы ли вы принять российских уклонистов, бегущих от мобилизации?

- Мы не хотим притока россиян сюда, в Латвию. Потому что именно российское общество должно остановить агрессию.

- Этот аргумент звучит здесь все чаще и чаще. Но реальность такова, что люди в России, открыто протестующие против войны, ставят под угрозу свою свободу и безопасность. Против них заведены сотни дел из-за того, что в России называют "дискредитацией вооруженных сил". Некоторые из протестовавших против войны уже много лет находятся в тюрьме. Так должно ли еще больше россиян отправляться за решетку?

- Мы, конечно, будем рассматривать отдельные случаи. Но российских эмигрантов, например, принимают в Германии, им стоит ехать в Германию.

- Но не в Латвию?

- У нас здесь уже есть русское население.

- Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину страны Балтии предупреждали о возможности российской агрессии, особенно после аннексии Крыма в 2014 году. Не кажется ли вам, что Западная Европа, западные страны не воспринимали вас всерьез?

- Это серьезный просчет западных политиков. Он автоматически привел к полномасштабному вторжению в Украину. Мы знаем, что это прямое следствие, и поэтому - именно по этой причине - мы выступаем за реальную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя на этот раз.

- На ваш взгляд, стали ли теперь страны Балтии и их безопасность более важными и значимыми для альянса?

- Конечно, мы все в Европе сейчас больше думаем о своей защите, потому что у нас агрессивный сосед. А если у нас агрессивный сосед, то естественно, мы повышаем нашу обороноспособность.

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