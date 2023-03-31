Путин освободил от должностей послов РФ в Эстонии и Латвии

Президентским указом российские послы в Таллинне и Риге освобождены от своих должностей. Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата.

Президент России Владимир Путин освободил от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии. Соответствующие приказы, датированные пятницей, 31 марта, опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Согласно президентским приказам, Михаил Ванин освобожден от должности посла в Риге, а Владимир Липаев - от аналогичной должности в Таллинне.

Россия высылает эстонского дипломата

В этот же день МИД России сообщил, что в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамёльдер. Ей был "выражен решительный протест" в связи с тем, что 24 марта Таллинн объявил персоной нон грата дипломатического сотрудника российского посольства. В ответ МИД РФ высылает дипломата аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда сотрудника посольства России.

МИД Эстонии 24 марта велел до 29 марта покинуть страну советнику посольства РФ Александру Савинову. По оценке Таллинна, он принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, передает эстонская телерадиокомпания ERR.

Москва еще в январе объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах в ответ на двукратное сокращение численного состава российского посольства в Таллинне. Власти Эстонии объяснили свой шаг намерением обеспечить паритет с количеством работников эстонского посольства в Москве. Тогда же эстонскому послу было предписано покинуть Россию, а российскому - Эстонию.

В знак солидарности с соседней балтийской республикой Латвия также объявила, что с 24 февраля уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен, а российский посол должен был покинуть страну.

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