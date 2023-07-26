Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Самый популярный российский независимый телеканал "Дождь" признан "нежелательной" организацией на территории России. "Оповещающий об этом решении пресс-релиз 25 июля обнародовала генеральная прокуратура страны. "Нежелательной" в РФ объявлена и деятельность филиалов "Дождя" в Латвиии Нидерландах - SIA TV Rain и TVR Studios B.V. DW поговорила с главным редактором телеканала Тихоном Дзядко о последствиях решения прокуратуры и действиях, которые предпримет редакция "Дождя".

DW: Какой была реакция зрителей?

Тихон Дзядко: Она была ровно такой, на которую мы рассчитывали, но все равно эта реакция не перестает удивлять и радовать. Была и поддержка, и ярость, и раздражение из-за того, что российские власти придумывают очередной способ ограничить право зрителей на получение информации. Но одновременно со всем этим букетом эмоций остается обещание готовности дальше смотреть "Дождь" и поддерживать его, по мере возможности, учитывая все новые ограничения.

- Сейчас вы получили только новый "нежелательный" статус, никаких дополнительных блокировок не было?

- Никаких новых блокировок не было. Все, что можно было заблокировать, уже заблокировали, и наши зрители научились пользоваться VPN, чтобы смотреть сайт канала. Кроме того, мы недавно обновили наше приложение, его можно смотреть без VPN в РФ, также YouTube пока еще никем не заблокирован. Но даже если это произойдет, я уверен, российский зритель и здесь найдет возможность смотреть "Дождь". Я говорил и продолжаю говорить, что прогресс всегда на один или несколько шагов впереди любых ограничений.

- Какие последствия ощущаются уже сейчас?

Студия телеканала "Дождь" в Москве. Фото из архива, 2014 год Фото: Dmitry Golubovich/picture alliance

- Что касается прямых последствий, то одно из них заключается в донатах. Мы сразу отключили возможность приема донатов из России и отрубили все референтные подписки, потому что это просто небезопасно, и может привести к административному и уголовному преследованию для тех, кто донатит так называемой "нежелательной" организации. Мы призываем наших зрителей из России больше не делиться ссылками на наши материалы, хотя прежде мы очень об этом просили.

Решение прокуратуры повлияло и на экспертов и гостей из России. Звать их становится намного сложнее. У нас есть определенные протоколы, которые мы подготовили еще загодя, потому что понимали, что рано или поздно это произойдет. Вот сейчас будем их применять и смотреть, как это работает в реальной жизни, а не в теории. Однако важно, что телеканал "Дождь" можно и нужно смотреть. Это не запрещается даже российским репрессивным законодательством. Так что призываю всю вашу аудиторию по-прежнему смотреть "Дождь". А если они этого не делали прежде, то никогда не поздно начать.

- Есть ли какое-то понимание о рисках для сотрудников?

- Конечно, он существует, и это прямой риск. Людей, которые помогают в осуществлении деятельности "нежелательной" организации, ждет административная, а следом - уголовная ответственность. То есть те, кто уехал и производят контент телеканала "Дождь", фактически не могут вернуться в Россию из-за постоянной угрозы преследования.

Мы и до признания так называемой "нежелательной" организацией были категорически против того, чтобы наши сотрудники, особенно лица телеканала, известные широкой публике, приезжали в Россию. Тогда это было небезопасно "по понятиям", а теперь это небезопасно и "по закону", тоже в кавычках. Это неприятно, еще одна головная боль. Но на фоне всего того, что происходит в Украине, на фоне репрессий, которые происходят внутри России, пусть это будет маленькой неприятной мелочью.

- Понятно ли вам, за какой конкретный сюжет российские власти решили признать канал "нежелательным" или это просто по совокупности пришло время?

- Я честно не могу сказать. Единственное, что я достоверно знаю, написано в этом пресс-релизе Генеральной прокуратуры, внутри которого огромное количество упоминаний юрлиц, каких-то организаций, статусов и всего прочего. Мне кажется, что подобные решения принимаются не одним днем. Более того, я думаю, что похожие решения готовятся и для других российских независимых медиа, работающих за границей. Сперва была "Медуза", недавно - "Новая газета Европа". Летом, очевидно, после "Дождя" будет кто-то еще идти, хотя буду рад ошибиться.

Я думаю, что все это делается по очень простой причине - российские власти хотят ограничить доступ к независимой информации для российской аудитории. Потому что они прекрасно понимают, что совершают много-много пакостей на протяжении большого количества лет, и хотят, чтобы об этих фактах знали как можно меньше людей. Поэтому принимаются и применяются законы об иностранных агентах и "нежелательных" организациях, чтобы, с одной стороны, усложнить жизнь СМИ, - как финансовую жизнь, так и то, что касается безопасности, - а с другой стороны, чтобы сделать эти СМИ такими, будто бы они живут в темном бараке и к ним нельзя подходить.

Словосочетание "иностранный агент" или "нежелательная" организация - это что-то такое плохое, что-то нехорошее. Как-будто бы лучше с ними не связываться, а то, не дай бог, у тебя самого будут проблемы. Поэтому я думаю, что нет конкретного материала, сюжета или интервью. Есть общее желание российской власти ограничивать доступ к независимой информации. Но одновременно с этим есть наше желание эту независимую информацию распространять. Мы видим, что есть желание миллионов людей в России независимую информацию получать. Поэтому я думаю, что здесь наши желания сходятся, и мы, к сожалению для российских властей, на их желание не будем обращать внимание, зато на факты будем.

- Насколько финансово это повлияет на вас? Сколько было людей, донатящих вам из России?

- Я сейчас не скажу про долю, но понятно, что в нынешней ситуации отрезание любого источника финансирования болезненно и ощутимо. Поэтому нам тем более важно, чтобы сейчас нас еще больше поддерживали зрители, которые могут делать это безопасно. Это люди, которые живут за пределами России. Все возможные способы описаны у нас на сайте. Поэтому мы всех призываем поддерживать "Дождь", чтобы мы могли еще больше и активнее работать.

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