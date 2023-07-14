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Суд в РФ постановил оштрафовать главреда телеканала "Дождь"

Екатерина Венкина
16 мин. назад

Тихона Дзядко оштрафуют на 35 тыс. рублей за несоблюдение обязанностей "иноагента", пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

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Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе
Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе (фото из архива, Staff/REUTERS)Фото: Staff/REUTERS

Головинский районный суд Москвы постановил оштрафовать на 35 тыс. рублей (344 евро) главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко за несоблюдение закона об "иноагентах". Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил корреспондент Telegram-канала "Осторожно, новости". Административный протокол (ч. 4 ст. 19.34 КоАП) на журналиста составили, так как в его постах в соцсетях не было соответствующей маркировки.

В октябре 2022 года власти РФ внесли Дзядко в реестр физлиц-"иноагентов". Журналист живет за пределами России. Центральная редакция телеканала "Дождь" расположена в Амстердаме.

Вещание из Нидерландов и в Латвии

Нидерландский национальный регулятор опубликовал сообщение о выдаче лицензии на вещание телеканалу в конце декабря 2022 года.

"Дождь" был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как и многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. В июне 2022 года стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии, куда переехали журналисты ряда независимых российских изданий. В июле 2022 года телеканал сообщил, что возобновляет вещание.

Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) Ивар Аболиньш 8 декабря 2022 года объявил, что вещание российского телеканала "Дождь" должно прекратиться 8 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

Смотрите также:

Почему Латвия запретила "Дождь"?

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