В РФ уроженца Молдовы лишили приобретенного гражданства

По информации проекта "Политзек-Инфо ", российские власти лишили приобретенного гражданства РФ уроженца Молдовы Александра Сомрякова, осужденного по статье о распространении "фейков" про ВС РФ. Во вторник, 19 марта, правозащитники опубликовали уведомление МВД от 12 февраля о соответствующем решении, принятом на основании подпункта "а" пункта 2 части 1 статьи 22 закона о гражданстве. В нем допускается возможность прекращения приобретенного гражданства в связи с совершением ряда преступлений, в том числе, распространения "фейков" о российской армии.

38-летний Александр Сомряков, проживающий в Краснодарском крае, в апреле 2023 года был приговорен к 6 годам колонии общего режим за посты в соцсетях о российских бомбежках роддома и драмтеатра в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.

Первый случай лишения гражданства осужденного за "фейки" о ВС РФ

По данным "Политзек-Инфо", это первый известный случай лишения приобретенного гражданства россиянина, осужденного за "фейки", после принятия нового закона о гражданстве в апреле 2023 года.

Между тем, в декабре прошлого года в РФ стал известен первый случай лишения приобретенного гражданства в связи с уклонением от воинского учета. Проживающие в Челябинской области братья 21 и 24 лет, ранее являвшиеся гражданами одной из республик бывшего СССР, при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность", утверждает региональное ГУ МВД. В поле зрения правоохранителей они попали в ходе операции "Нелегальный мигрант".

В октябре был лишен гражданства РФ житель Камчатки, отказавшийся в 2014 году от гражданства Украины и получивший паспорт РФ. Он был осужден на 4 года за "призывы к экстремизму" и оправдание терроризма в соцсетях. ФСБ утверждает, что с июня 2020 года по февраль 2022-го он неоднократно публиковал "призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти".

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