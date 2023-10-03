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Житель Камчатки лишен паспорта РФ за "призывы к экстремизму"

Евгений Жуков
3 октября 2023 г.

Отказавшегося в 2014 году от гражданства Украины жителя Камчатки осудили на 4 года по обвинению в "призывах к экстремизму" и лишили паспорта РФ, сообщила ФСБ. Это уже не первый подобный случай.

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Российский паспорт
Фото: Ian Iankovskii/Zoonar/picture alliance

Жителя Камчатки, отказавшегося в 2014 году от гражданства Украины и получившего паспорт РФ, осудили за "призывы к экстремизму" и лишили российского гражданства. Об этом во вторник, 3 октября, сообщают российские госСМИ со ссылкой на управление Фндеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

ФСБ утверждает, что с июня 2020 года по февраль 2022-го осужденный неоднократно публиковал в соцсети "В контакте" "призывы к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти". Он был обвинен по статьям об оправдании терроризма и о призывах к экстремистской деятельности и приговорен к четырем годам лишения свободы. Решение УФМС о приеме его в российское гражданство отменено.

"Несогласие с внешней и внутренней политикой России"

По информации ФСБ, осужденный отбывает наказание в колонии общего режима. Его имя не называется, никаких деталей биографии не приводится. В феврале 2023 года спецслужба сообщала, что приговоренный к четырем годам житель Петропавловска-Камчатского в ходе следствия показал, что "мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России", в том числе с войной в Украине, однако в суде он якобы заявил о раскаянии и изменении взглядов.

По данным ФСБ, ранее камчатские власти уже отобрали российский паспорт у другого местного жителя, уроженца "одной из республик СНГ", получившего гражданство РФ в 2009 году и осужденного по статьям о неуважении к суду и призывам в интернете к экстремистской деятельности.

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